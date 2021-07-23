Появился опасный вирус MosaicLoader, который охотится на любителей пиратских игр

Компания Bitdefender недавно опубликовала технический документ с подробным описанием нового вредоносного ПО , названного MosaicLoader. Оно доставляется на компьютеры жертв через загрузчики, которые пользователи, по-видимому, находят при поиске пиратских программ и игр.

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Главной особенностью MosaicLoader является схема его маскировки. Вирус имеет сложную внутреннюю структуру, направленную на то, чтобы сбить с толку антивирусное ПО и экспертов по кибербезопасности. Он создаёт локальные исключения в Защитнике Windows для определённых имён файлов, чтобы он не предпринимал никаких действий, когда эти файлы начнут представлять опасность.

pcworld.com

Как и множество других вредоносных программ, MosaicLoader имитирует файловую информацию из реально существующего ПО . Вирус пытается запутать свой код, разделяя его на меньшие фрагменты и меняя порядок выполнения. После установки в системе MosaicLoader может нанести любой ущерб, начиная от кражи файлов Cookie и попыток взлома страниц пользователя в социальных сетях, и заканчивая установкой ПО для майнинга криптовалют. В целом, вирус является своего рода «порталом» для доставки на компьютер пользователя самого разного вредоносного ПО .

В данный момент нет способов полностью обезопасить свой компьютер от MosaicLoader. Однако отказ от пиратского ПО значительно снизит вероятность подхватить вирус.



