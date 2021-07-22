Microsoft исправила проблему снижения частоты кадров в игровом режиме Windows 10

После установки апрельского накопительного обновления для Windows 10, которое было выпущено в рамках программы Patch Tuesday, некоторые пользователи обратили внимание на снижение частоты кадров и зависания изображения в играх при использовании игрового режима. Теперь же стало известно, что разработчики полностью устранили баг — соответствующее исправление станет частью обновления Windows 10 (21H2).

Изображение: PCGamer

Проблема со снижением кадровой частоты в играх затрагивает часть пользователей Windows 10, причём некоторые из них говорят, что трудности возникли после установки последнего накопительного обновления. Об этом свидетельствуют пользовательские сообщения на сайте поддержки Microsoft . Разработчики включили исправление этой проблемы в июльское накопительное обновление, но оно помогло не всем пользователям.

Похоже, что Microsoft наконец удалось разобраться в причинах некорректной работы игрового режима в Windows 10. Хотя причины возникновения сбоев не были озвучены, в примечаниях к грядущему обновлению 21H2 сказано, что оно включает постоянное исправление для стабилизации работы игрового режима. В настоящее время обновление 21H2 находится на этапе тестирования. Ожидается, что оно станет доступно широкому кругу пользователей осенью этого года.

«Мы исправили проблему, из-за которой схемы управления питанием и игровой режим не работали должным образом. Это могло приводить к снижению частоты кадров и снижению производительности во время игры», — говорится в сообщении Microsoft .

Один из вариантов решения данной проблемы в настоящее время заключается в отключении игрового режима. Ещё рекомендуется установить наиболее актуальные версии драйверов для используемого оборудования, особенно для видеокарты.



