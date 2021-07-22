Microsoft исправила проблему снижения частоты кадров в игровом режиме Windows 10

После установки апрельского накопительного обновления для Windows 10, которое было выпущено в рамках программы Patch Tuesday, некоторые пользователи обратили внимание на снижение частоты кадров и зависания изображения в играх при использовании игрового режима. Теперь же стало известно, что разработчики полностью устранили баг — соответствующее исправление станет частью обновления Windows 10 (21H2).

Microsoft исправила проблему снижения частоты кадров в игровом режиме Windows 10

Изображение: PCGamer

Проблема со снижением кадровой частоты в играх затрагивает часть пользователей Windows 10, причём некоторые из них говорят, что трудности возникли после установки последнего накопительного обновления. Об этом свидетельствуют пользовательские сообщения на сайте поддержки Microsoft. Разработчики включили исправление этой проблемы в июльское накопительное обновление, но оно помогло не всем пользователям.

Похоже, что Microsoft наконец удалось разобраться в причинах некорректной работы игрового режима в Windows 10. Хотя причины возникновения сбоев не были озвучены, в примечаниях к грядущему обновлению 21H2 сказано, что оно включает постоянное исправление для стабилизации работы игрового режима. В настоящее время обновление 21H2 находится на этапе тестирования. Ожидается, что оно станет доступно широкому кругу пользователей осенью этого года.

«Мы исправили проблему, из-за которой схемы управления питанием и игровой режим не работали должным образом. Это могло приводить к снижению частоты кадров и снижению производительности во время игры», — говорится в сообщении Microsoft.

Один из вариантов решения данной проблемы в настоящее время заключается в отключении игрового режима. Ещё рекомендуется установить наиболее актуальные версии драйверов для используемого оборудования, особенно для видеокарты.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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