Zoom покупает разработчика облачного ПО для колл-центров за $14,7 млрд
Компания анонсировала наибольшее поглощение в своей истории.
Zoom сообщил о приобретении компании Five9, которая разрабатывает облачное программное обеспечение для колл-центров. Сумма сделки составляет 14,7 млрд долларов, стороны планируют закрыть ее в первом полугодии 2022 года.
Об этом говорится в прес-срелизе на сайте Zoom.
Это будет крупнейшее поглощение в истории Zoom, а кроме того, вторая по величине сделка на технологическом рынке США после покупки Microsoft компании по распознаванию речи Nuance Communications.
За счет сделки с Five9 Zoom хочет увеличить долю на корпоративном рынке и создать продукт для контакт-центров. Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для развития своей облачной телефонии Zoom Phone.
Напомним, что сервис видеоконференций Zoom весной 2020 года оказался на волне популярности благодаря глобальному карантину, что ограничил возможности для офлайн-совещаний.
Сейчас на фоне постепенного возвращения работников в офисы, а учеников и студентов - в классы и аудитории Zoom ищет возможности для дальнейшего роста.