Zoom покупает разработчика облачного ПО для колл-центров за $14,7 млрд

Zoom сообщил о приобретении компании Five9, которая разрабатывает облачное программное обеспечение для колл-центров. Сумма сделки составляет 14,7 млрд долларов, стороны планируют закрыть ее в первом полугодии 2022 года.

Об этом говорится в прес-срелизе на сайте Zoom.

Это будет крупнейшее поглощение в истории Zoom, а кроме того, вторая по величине сделка на технологическом рынке США после покупки Microsoft компании по распознаванию речи Nuance Communications.

За счет сделки с Five9 Zoom хочет увеличить долю на корпоративном рынке и создать продукт для контакт-центров. Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для развития своей облачной телефонии Zoom Phone.

Напомним, что сервис видеоконференций Zoom весной 2020 года оказался на волне популярности благодаря глобальному карантину, что ограничил возможности для офлайн-совещаний.

Сейчас на фоне постепенного возвращения работников в офисы, а учеников и студентов - в классы и аудитории Zoom ищет возможности для дальнейшего роста.