Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправлений

После официального анонса Windows 11 в конце прошлого месяца разработчики наращивают темпы работы с программной платформой, выпуская новые тестовые сборки каждую неделю. На этот раз Microsoft выпустила сборку Windows 11 под номером 2000.71, которая несёт с собой несколько нововведений и исправлений, направленных на повышение стабильности работы операционной системы. Она уже доступна для скачивания участникам инсайдерской программы на канале раннего доступа.

Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправлений

Изображение: Microsoft

Одно из самых значимых изменений в упомянутой сборке касается появления нового виджета под названием «Развлечения». Виджет демонстрирует доступные в Microsoft Store фильмы, приводя их краткое описание. Кликнув по какому-либо постеру, пользователь быстро переместится в магазин, где понравившуюся киноленту можно взять напрокат или приобрести.

Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправлений

Изображение: Microsoft

Разработчики обновили облик контекстных меню, вызываемых правой кнопкой мыши. Теперь они используют новый стиль оформления «акриловый материал», который пришёл на смену белому стилю, появившемуся ещё в Windows 10. Это небольшое изменение, но оно делает контекстные меню более соответствующими обновлённому дизайну всего пользовательского интерфейса ОС. Аналогичное изменение применено к миниатюрам предварительного просмотра приложений, которые появляются при наведении курсора мыши на соответствующий элемент панели задач.

Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с улучшениями и массой исправлений

Изображение: Microsoft

Разработчики также внесли массу исправлений. Исправлена проблема, из-за которой при перетаскивании иконок приложений на панели задач приложения могли запускаться или сворачиваться после отпускания иконки. Оптимизирована работа функции, которая запускает список переходов при длительном нажатии на иконку на панели задач. Теперь кликнув в любом месте экрана можно закрыть контекстное меню, вызванное нажатием правой кнопки мыши по меню «Пуск». Исправлен баг, из-за которого меню настроек могло самопроизвольно закрываться. Ползунки микшера громкости в настройках звука стали более отзывчивыми. В меню «Настройки резервного копирования» ранее была неработающая ссылка для проверки носителя, теперь же это исправлено.

Microsoft внесла массу других исправлений для повышения стабильности работы Windows 11, ознакомиться с полным списком которых можно в официальном блоге разработчиков. Ожидается, что новые компьютеры с Windows 11 появятся осенью этого года, а возможность обновить старые устройства будет предоставлена не ранее первой половины 2022 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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