Norton ведёт переговоры о покупке Avast — сделка ожидается уже в этом месяце

Компания NortonLifeLock, разрабатывающая программное обеспечение в сфере информационной безопасности, ведёт переговоры о покупке чешского разработчика антивирусных продуктов Avast PLC. Представители компаний подтвердили, что в настоящее время переговоры находятся на активной стадии обсуждения. Источник говорит, что сделка между Norton и Avast может быть завершена уже в этом месяце, если стороны сумеют договориться.

Изображение: Reuters

Согласно имеющимся данным, в настоящее время рыночная стоимость Avast составляет около $7,2 млрд. Предполагается, что эта сделка обойдётся американской компании более чем в $8 млрд. По данным Avast, до 11 августа NortonLifeLock должна сделать конкретное предложение по слиянию в соответствие с британским кодексом поглощения.

Avast базируется в Праге, но её акции торгуются на лондонской бирже. Компания занимается разработкой софтверных продуктов для обеспечения информационной безопасности. Программное обеспечение Avast предназначено для защиты пользовательских компьютеров и мобильных устройств, а также для использования в серверном оборудовании. Пользовательская база Avast насчитывает около 435 млн клиентов, а доход за прошлый год составил около $893 млн.

Для американской NortonLifeLock сделка по покупке Avast является крупнейшей. При рыночной стоимости в $16 млрд компания, известная в прошлом как Symantec Corp., завершила сделку на $10,7 млрд по продаже своего корпоративного бизнеса компании Broadcom Inc в 2019 году. В настоящее время бизнес компании в основном связан с развитием антивирусного ПО для потребителей Norton и продуктов LifeLock для защиты от кражи личных данных.



