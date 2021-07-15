Norton ведёт переговоры о покупке Avast — сделка ожидается уже в этом месяце

Компания NortonLifeLock, разрабатывающая программное обеспечение в сфере информационной безопасности, ведёт переговоры о покупке чешского разработчика антивирусных продуктов Avast PLC. Представители компаний подтвердили, что в настоящее время переговоры находятся на активной стадии обсуждения. Источник говорит, что сделка между Norton и Avast может быть завершена уже в этом месяце, если стороны сумеют договориться.

Norton ведёт переговоры о покупке Avast — сделка ожидается уже в этом месяце

Изображение: Reuters

Согласно имеющимся данным, в настоящее время рыночная стоимость Avast составляет около $7,2 млрд. Предполагается, что эта сделка обойдётся американской компании более чем в $8 млрд. По данным Avast, до 11 августа NortonLifeLock должна сделать конкретное предложение по слиянию в соответствие с британским кодексом поглощения.

Avast базируется в Праге, но её акции торгуются на лондонской бирже. Компания занимается разработкой софтверных продуктов для обеспечения информационной безопасности. Программное обеспечение Avast предназначено для защиты пользовательских компьютеров и мобильных устройств, а также для использования в серверном оборудовании. Пользовательская база Avast насчитывает около 435 млн клиентов, а доход за прошлый год составил около $893 млн.

Для американской NortonLifeLock сделка по покупке Avast является крупнейшей. При рыночной стоимости в $16 млрд компания, известная в прошлом как Symantec Corp., завершила сделку на $10,7 млрд по продаже своего корпоративного бизнеса компании Broadcom Inc в 2019 году. В настоящее время бизнес компании в основном связан с развитием антивирусного ПО для потребителей Norton и продуктов LifeLock для защиты от кражи личных данных.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft выпустит как минимум семь версий Windows 11 — в том числе для устройств спешенной реальностиMicrosoft выпустит как минимум семь версий Windows 11 — в том числе для устройств спешенной реальности
В новой сборке Windows 11 в меню «Пуск» появился поискВ новой сборке Windows 11 в меню «Пуск» появился поиск
Norton ведёт переговоры о покупке Avast — сделка ожидается уже в этом месяцеNorton ведёт переговоры о покупке Avast — сделка ожидается уже в этом месяце
Блок рекламы


Похожие новости
Антивирусник от Norton 360 поможет майнить криптовалютуАнтивирусник от Norton 360 поможет майнить криптовалюту
Safari начнёт отклонять HTTPS-сертификаты со сроком действия более 13 месяцевSafari начнёт отклонять HTTPS-сертификаты со сроком действия более 13 месяцев
Avast решил закрыть Jumpshot после скандала с продажей данныхAvast решил закрыть Jumpshot после скандала с продажей данных
Avast уличили в продаже данных пользователейAvast уличили в продаже данных пользователей
Avast заблокировал пользователям доступ к ИнтернетуAvast заблокировал пользователям доступ к Интернету
Red Hat объявила о покупке разработчика системы управления конфигурациями AnsibleRed Hat объявила о покупке разработчика системы управления конфигурациями Ansible
Завершена сделка по приобретению Micro Focus холдинга Attachmate Group, в который входят Novell и SUSEЗавершена сделка по приобретению Micro Focus холдинга Attachmate Group, в который входят Novell и SUSE
Apple и её «умный дом»: куда катится «Яблочко» в этом году?Apple и её «умный дом»: куда катится «Яблочко» в этом году?
Вышел новый Norton с обновленными функциями Windows 8Вышел новый Norton с обновленными функциями Windows 8
В Skype появятся 3D-звонки, но не в этом годуВ Skype появятся 3D-звонки, но не в этом году
Последние новости
Подгружаем последние новости