В новой сборке Windows 11 в меню «Пуск» появился поиск

Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 под номером 22000.65, которая стала доступна участникам инсайдерской программы на канале предварительной оценки. Как и следовало ожидать, упомянутая сборка несёт с собой ряд изменений, которые должны сделать более комфортным процесс взаимодействия с операционной системой.

В новой сборке Windows 11 в меню «Пуск» появился поиск

Изображение: Microsoft

Одно из наиболее заметных изменений касается меню «Пуск», в котором появилась полноценная строка поиска. Ещё одна строка поиска, как и прежде, располагается в верхней части меню виджетов.

Настройка «Режимов питания» появилась на странице «Питание и батарея» в меню «Параметры». Изменение «Режимов питания» также доступно через контекстное меню, которое можно вызвать, кликнув на значок батареи на панели задач (актуально для ноутбуков). Пользователь может легко повысить производительность устройства или же наоборот снизить её, чтобы продлить время автономной работы.

Одной из удобных функций Windows 11 стали новые макеты привязки окон, позволяющие пользователю размещать окна приложений на экране в соответствие с собственными предпочтениями. В новой сборке эта функция оптимизирована для работы на устройствах с небольшим экраном при использовании в портретной ориентации. Разработчики также обновили дизайн некоторых диалоговых окон системных предупреждений, что делает их более соответствующими облику Windows 11.

Microsoft внесла массу более мелких исправлений, направленных на повышение стабильности работы операционной системы. Ознакомиться с полным списком изменений в Windows 11 Build 22000.65 можно в официальном блоге разработчиков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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