Microsoft выпустит как минимум семь версий Windows 11 — в том числе для устройств спешенной реальности

Microsoft выпустит как минимум семь версий Windows 11 — в том числе для устройств спешенной реальности

Стало известно, какие версии операционной системы Windows 11 выпустит компания Microsoft. Помимо стандартных настольных Home и Pro в списке значится Windows 11 Mixed Reality, но в то же время исчезли версия для IoT-систем и LTSC-вариант, которые компания поставляла в прошлых ОС.

В прошлом месяце Microsoft представила Windows 11, сообщив, что владельцы лицензионных копий Windows 10 (а теперь ещё Windows 7 и Windows 8.1) смогут бесплатно обновиться до новой ОС. На момент анонса компания не сообщила, какие версии Windows 11 она собирается выпустить. Эта информация была обнаружена порталом MSPowerUser в базе данных Bluetooth SIG. Последняя представляет собой организацию, которая принимает стандарты Bluetooth, а также заверяет их поддержку различными приложениями и устройствами.

Microsoft выпустит как минимум семь версий Windows 11 — в том числе для устройств спешенной реальности

В целом список версий Windows 11 повторяет таковой у Windows 10, за рядом исключений. Новая ОС выйдет в следующих вариантах:

  • Windows 11 Home;
  • Windows 11 Pro;
  • Windows 11 Pro for Workstations;
  • Windows 11 Education;
  • Windows 11 Pro Education;
  • Windows 11 Enterprise;
  • Windows 11 Mixed Reality.

Как можно заметить, в списке в качестве полновесной версии, а не в виде специальной надстройки для гарнитуры дополненной реальности HoloLens, появилась Windows 11 Mixed Reality. В то же время Microsoft, судя по всему, решила отказаться от выпуска версий Long-Term Servicing Channel (LTSC) для которой обычно заявляется 10-летняя поддержка обновлений безопасности. Кроме того, в списке отсутствует IoT-версия Windows 11 для интегрированных решений.

Помимо этого, компания, вероятно, не планирует выпускать специальную версию Windows 11, аналогичную Windows 10 S с ограниченными функциями. Но не исключено, что в будущем подобный варианты новой ОС, или же что-то наподобие Windows 10X для устройств с двумя сенсорными экранами, тоже появится. Также ожидается, что Microsoft выпустит специальные региональные версии Windows 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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