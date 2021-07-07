Энтузиаст выпустил собственную версию звукового редактора Audacity без «жучков» для слежки за пользователями

Второго июля на сайте популярного звукового редактора Audacity, которым теперь владеет компания Muse Group, появилось уведомление, которое гласит, что настольная версия программы будет собирать персональные пользовательские данные, необходимые для правоохранительных органов, судебных разбирательств и властей. Пользователей возмутили такие изменения, а энтузиаст успел выпустить собственную версию ПО без «жучков».

Энтузиаст выпустил собственную версию звукового редактора Audacity без «жучков» для слежки за пользователями

audacityteam.org

Многие пользователи Audacity выразили возмущение в новой политикой конфиденциальности. Некоторые утверждали, что сбор IP-адресов в автономном приложении абсолютно не нужен и может быть использован владельцем приложения в коммерческих целях. Многие решили, что Audacity стал шпионским ПО, а кое-кто даже настоятельно советовал найти редактору альтернативу. Тем не менее, нашёлся энтузиаст, который увидел другой выход из ситуации.

Энтузиаст выпустил собственную версию звукового редактора Audacity без «жучков» для слежки за пользователями

audacityteam.org

Разработчик ПО и исследователь безопасности, скрывающийся под ником Cookie Engineer, создал форк Audacity, в котором вырезал абсолютно весь сетевой код и проверку обновлений из основного репозитория. Разработчик заявил, что он ошеломлён количеством положительных отзывов, которые получил после выпуска версии Audacity, которая не собирает данные пользователей. Cookie Engineer указывает на этот опыт, как на яркий пример сильных сторон ПО с открытым исходным кодом, которым является Audacity.

Cookie Engineer заявляет, что видит в этом проекте потенциал. Он говорит, что получил много ценных отзывов от единомышленников и планирует продвигать свою версию Audacity в качестве проекта, в развитии которого имеет значение голос каждого пользователя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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