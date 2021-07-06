Microsoft выпустит обновление Windows 10 21H2 с новыми функциями, несмотря на запуск Windows 11

В конце прошлого месяца Microsoft официально анонсировала Windows 11 — следующее поколение своей операционной системы. Предполагается, что она станет доступна пользователям позднее в этом году. Однако запуск Windows 11 не означает, что разработчики перестанут выпускать обновления для Windows 10. Следующее обновление для Windows 10 выйдет в октябре этого года и будет включать в себя несколько новых функций.

Microsoft выпустит обновление Windows 10 21H2 с новыми функциями, несмотря на запуск Windows 11

Изображение: Windows Latest

Речь идёт о пакете 21H2 или Windows 10 October 2021 Update, предназначенном для людей, которые не могут установить Windows 11 из-за проблем с совместимостью используемого оборудования или по каким-то иным причинам. Microsoft продолжит поддерживать Windows 10 до 2025 года, но обновления для этой версии программной платформы больше не будут такими масштабными, как это было в прошлом. Тем не менее, Windows 10 October 2021 Update всё же принесёт несколько новых функций.

В обновлении Windows 10 May 2021 Update (21H1) разработчики добавили в функцию Windows Hello поддержку нескольких камер, что полезно, когда устройство использует внешнюю и встроенную камеры. После установки 21H2 пользователи смогут использовать совместимую с Windows Hello внешнюю камеру, когда ноутбук закрыт или подключен к док-станции.

Кроме того, аттестация на основе TPM будет поддерживаться устройствами на базе процессоров Intel семейства Tiger Lake, которые работают под управлением Windows 10 (21H2) и более поздних версий. Корпоративным клиентам будет проще управлять функциями по запросу (FOD) и языковыми пакетами при использовании WSUS или Configuration Manager. Пользователи без прав администратора смогут добавлять языковые пакеты и соответствующие языковые функции. Microsoft продолжает работать над улучшением функции универсальной печати и средств предварительной настройки, таких как Windows Autopilot.

Как уже упоминалось, развёртывание Windows 10 (21H2) начнётся в октябре этого года. После установки этого обновления версия сборки изменится с 19043 (при условии использования наиболее актуальной версии ОС) на 19044.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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