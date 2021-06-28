Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider

Компания Microsoft, как и обещала, выпустила официальную ознакомительную версию операционной системы Windows 11. Она доступна для участников программы предварительной оценки Windows Insider, в которой можно зарегистрироваться на сайте Microsoft.

Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider

Источник изображений: Microsoft

Операционная система Windows 11 в текущей версии 22000.51 предлагает обновлённый интерфейс, новое меню «Пуск», панель задач, центр уведомлений, новые функции многозадачности, а также, в отличие от ранее «слитого» в Сеть образа, оснащена полностью обновлённым «Проводником». Если компьютер пользователя оснащён акселерометром, то на экране блокировки Windows 11 будут демонстрироваться эффект параллакса.

Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider
Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider
Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider
Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider

В предварительной сборке Windows 11 также присутствует новый магазин приложений Microsoft Store, несколько свежих тем оформления, тёмный и светлый режимы и виджеты. Microsoft также добавила режим многооконности Snap Groups и макеты Snap Layouts. Также появился голосовой набор текста, улучшенная сенсорная клавиатура с возможностями настройки.

Первая предварительная версия Windows 11 стала доступна для участников программы Windows Insider

Кроме того, теперь должна нормально работать поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 6E при наличии соответствующего оборудования.

В сборку не попали магазин приложений Android для Windows, а также приложение Microsoft Teams. Обе функции по-прежнему находятся в разработке, и Microsoft добавит их в одной из очередных предварительных сборок Windows 11. Некоторые пользователи, уже установившие официальную предварительную версию Windows 11 (22000.51) сообщили, что смогли обновиться до неё с более ранней сборки, утёкшей в Сеть.

Microsoft также опубликовала список известных проблем Windows 11 (22000.51), с которым можно ознакомиться в официальном блоге компании. Самые серьёзные из них:

  • панель задач может не отображаться на некоторых мониторах (будет исправлено в следующей предварительной сборке Windows 11);
  • при установке Windows 11 в качестве обновления на систему с несколькими пользователями могут не работать «Настройки»;
  • в некоторых случаях может не функционировать кнопка запуска магазина приложений Microsoft.

Для установки предварительной сборки Windows 11 нужен компьютер, соответствующий минимальным системным требованиям, а также имеющий аппаратный криптографический модуль Trusted Platform Module (TPM) 2.0, либо поддержку программных fTPM-эмуляторов. Предварительную версию Windows 11 не рекомендуется устанавливать на компьютер для повседневного использования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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