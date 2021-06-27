Microsoft обновила системные требования Windows 11: наличие модуля TPM 2.0 снова обязательно

Microsoft обновила системные требования Windows 11: наличие модуля TPM 2.0 снова обязательно

После презентации новой операционной системы Windows 11, которая состоялась на этой неделе, сложилась неразбериха по поводу системных требований, которые необходимо соблюдать для её установки. Ранее сообщалось, что помимо прочего требуется наличие модуля безопасности TPM 2.0 или хотя бы TPM 1.2. Теперь же Microsoft обновила документацию и, в соответствие с новыми данными, наличие модуля TPM 2.0 является обязательным условием для установки Windows 11.

Напомним, что непосредственно после презентации Windows 11 разработчики объявили о том, что для её установки потребуется TPM 2.0. Однако на следующий день Microsoft смягчила требования и заявила, что наличие TPM 2.0 является рекомендацией и для установки ОС будет достаточно TPM 1.2. Теперь же требования в очередной раз изменились и модуль TPM 2.0 вновь стал обязательным условием. Представитель Microsoft подтвердил, что «TPM 2.0 является минимальным требованием и без него Windows 11 не установится».

Trusted Platform Module (TPM) представляет собой криптографический модуль, который обеспечивает шифрование пользовательских данных для защиты от взлома. TPM может выпускаться в виде отдельного чипа, однако данная технология может быть реализована и на уровне прошивки BIOS/UEFI. Для проверки наличия TPM на вашем компьютере достаточно нажать Win + R и выполнить команду «tpm.msc».

«Приятно видеть, что Microsoft предпринимает серьёзные шаги по обеспечению максимальной безопасности своей ОС. Любой шаг, который может быть предпринят для повышения безопасности, является положительным», — считает глава IT-подразделения компании Simpleworks IT Мигель Замаррипа (Miguel Zamarripa).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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