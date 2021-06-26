Приложение Microsoft PC Health Check теперь показывает причину несовместимости компьютера с Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновлённую версию своего приложение PC Health Check, которое научилось точно определять причину несовместимости компьютера пользователя с новой операционной системой Windows 11. Благодаря этому пользователям будет проще понять, чего именно не хватает для установки новой программной платформы Microsoft на свой компьютер.

Изображение: Microsoft

Ранее на этой неделе Microsoft провела онлайн-мероприятие, в рамках которого была представлена Windows 11. После этого возникла некоторая путаница относительно требований к оборудованию, которое планируется использовать вместе с Windows 11. Хотя позднее Microsoft рассказал подробнее о минимальных системных требованиях для установки ОС и опубликовала список поддерживаемых процессоров, в некоторых случаях пользователям непросто понять причину несовместимости компьютера с новой ОС.

Предыдущая версия приложения PC Health Check сообщала о совместимости или несовместимости компьютера с Windows 11, но не предоставляла никаких подробностей. Теперь же пользователи будут получать чуть больше информации. Согласно имеющимся данным, пользователи, которые уже установили PC Health Check, смогут обновить приложение до актуальной версии без необходимости удаления устаревшей версии.

Источник говорит, что Microsoft продолжает работу над приложением PC Health Check, благодаря чему в будущих версиях оно станет более информативным и будет представлять детальную информацию касательно совместимости ПК пользователя с Windows 11.



