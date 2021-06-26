В Windows 11 смогут работать любые Android-приложения, а не только из Amazon Appstore
Вчера Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. Одной из самых интересных особенностей ОС стала способность запускать приложения для Android из магазина приложений Amazon Appstore, которые будут доступны прямо в магазине Windows. Теперь стало известно, что Windows 11 сможет запускать и прочие Android-программы, не обязательно опубликованные в магазине.
theverge.com
По словам инженера Microsoft, пользователи Windows 11 не будут ограничены в выборе источников, из которых загружаются Android-программы. Тем не менее, пока неизвестно, каким будет процесс установки или запуска неопубликованного в магазине приложения. Например, Chrome OS технически имеет возможность запускать приложения не из Google Play, но этот процесс связан с рядом трудностей, включая необходимость задействовать терминал Linux.
theverge.com
Конечно, такая инициатива Microsoft не может не радовать. Тем не менее, загрузка Android-приложений из сторонних источников не может не вызывать опасений. Пока неясно, сможет ли Windows сканировать такие программы на наличие вредоносного кода. Ожидается, что Microsoft в скором времени поделится новыми подробностями относительно функциональности Android-приложений в Windows 11.