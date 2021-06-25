Microsoft не отказалась от Skype, но в Windows 11 он отодвинут на второй план

Вчера компания Microsoft официально представила Windows 11 — новую версию своей операционной системы. Разработчики рассказали о важных изменениях и нововведениях, но нигде не упомянули о Skype, приложении для текстовой, голосовой и видеосвязи, которое ещё несколько лет назад являлось важной частью программной платформы. Microsoft не отказалась от сервиса, но в новой Windows 11 он отошёл на второй план и стал менее значимым.

Изображение: Microsoft

Пять лет назад Skype являлся популярнейшим приложением для голосовых и видеозвонков, которое являлось неотъемлемой частью Windows 10. После года пандемии, когда люди по всему миру как никогда часто использовали сервисы голосовой и видеосвязи, Skype ни разу не был упомянут на презентации Windows 11. На смену ему пришёл сервис Microsoft Teams, который получил более глубокую интеграцию с новой операционной системой и был вынесен на панель задач в виде соответствующего ярлыка.

Ранее Microsoft сделала сервис Teams доступным для личных учётных записей клиентов, но тогда разработчики говорили, что Skype продолжает оставаться поддерживаемым решением, которое поощряется компанией. Однако теперь для использования Skype пользователям потребуется посетить магазин Microsoft Store и скачать оттуда соответствующее приложение на свой компьютер.

«Skype больше не является приложением по умолчанию для входящих сообщений на новых устройствах под управлением Windows 11. Приложение Skype доступно для бесплатной загрузки в Microsoft Store», — приводит источник слова представителя Microsoft .



