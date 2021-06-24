Голосовой помощник Cortana не будет запускаться при загрузке Windows 11 и пропадёт с панели задач

Сегодня, в ходе презентации Windows 11 компания Microsoft сделала одно, на первый взгляд не очень значимое объявление, которое, тем не менее, обрадует многих пользователей. Фирменный голосовой помощник Cortana больше не будет приветствовать пользователей при первом запуске операционной системы и исчезнет с панели задач.

theverge.com

Те, кому часто приходиться настраивать компьютеры с Windows, зачастую помнят наизусть приветствие голосового ассистента. Многих пользователей он только раздражает, потому его отключают и убирают панель доступа к Cortana с панели задач. С запуском Windows 11 проделывать эти манипуляции больше не придётся, поскольку голосовой помощник больше не будет включён в первую загрузку или закреплён на Панели задач.

Голосовой ассистент Cortana теперь по умолчанию исключён из Панели задач

В целом, Windows 11 предлагает пользователям ощутимо переработанный дизайн и целый ряд новых функций, таких как возможность запуска Android-приложений. А самая приятная новость заключается в том, что пользователи Windows 10 смогут перейти на новую ОС совершенно бесплатно.



