Microsoft представила Windows 11: новый интерфейс, повышенная производительность, виджеты и многое другое

Компания Microsoft провела сегодня онлайн-мероприятие, посвящённое операционной системе Windows. Как и ожидалось, софтверный гигант официально представил Windows 11 — новую версию своей программой платформы. Рассказ о нововведениях в рамках презентации начал директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay). Он отметил, что разработчики уделили большое внимание упрощению пользовательского интерфейса, повышению производительности и другим важным элементам.

Изображение: Microsoft

Прежде всего, в Windows 11 появилось новое меню «Пуск», которое является одним из самых заметных изменений интерфейса. Дизайн меню «Пуск» и панели задач сильно напоминает то, как они выглядели в Windows 10X, модульной ОС, разработка которой была остановлена ранее в этом году. Значительная часть дизайнерских решений, используемых в интерфейсе Windows 10X перекочевала в Windows 11, чтобы сделать облик ОС более простым и современным.

Новое меню «Пуск» лишилось живых плиток, которые присутствуют в ОС со времён Windows 8. Вместо них используется более простой вариант, делающий меню похожим на то, что можно увидеть, например, в Chrome OS или Android. Меню «Пуск» позволяет получить быстрый доступ к недавно просмотренным документам, установленным приложениям и др. Как и многие другие элементы, меню «Пуск» получило закруглённые углы.

Изображение: Microsoft

В ходе выступления Панос Панай отметил, что «команда разработчиков уделяла внимание каждой детали». В Windows 11 появятся обновлённые светлый и тёмный режимы оформления, которые выглядят значительно лучше по сравнению с тем, что есть в Windows сейчас.

Ещё одно существенное изменение касается функции прикрепления приложений. Пользователи смогут использовать разные макеты группировки окон приложений, чтобы размещать их наиболее удобным образом на экране. Благодаря функции Snap Group система может запоминать, где именно пользователь располагает те или иные окна приложений, чтобы всегда открывать их в правильном порядке. Это особенно полезно, при использовании нескольких мониторов.

Изображение: Microsoft

Важным аспектом Windows 11 является производительность. Обновления Windows станут более эффективными, а их размер сократится на 40 %. Они будут загружаться в фоновом режиме, но пока трудно сказать, будет ли это мешать работе пользователей.

Microsoft также интегрировала инструмент Teams непосредственно в Windows 11 как для обычных, так и для коммерческих пользователей. Сервис для совместной работы появился прямо на панели задач, благодаря чему его будет удобно использовать, чтобы быстро связаться с коллегами или родственниками.

Изображение: Microsoft

Стоит упомянуть о появлении виджетов и поддержки сенсорных жестов. Виджеты представляют собой персонализированный канал информации, использующий специальные алгоритмы для подбора контента в соответствие с предпочтениями пользователя. Виджеты располагаются в левой части рабочего пространства, но при необходимости их можно легко развернуть на весь экран.

Улучшена поддержка управления с помощью жестов. Теперь при использовании планшета или дисплея с поддержкой сенсорного управления пользователям не нужно переключаться в соответствующий режим, поскольку ОС сделает это автоматически. Функции рукописного ввода и голосового набора также получили улучшения.

Изображение: Microsoft

Также было объявлено, что Windows 11 получит поддержку функции Auto HDR, которая добавит возможность активации режима HDR для многих игр с DirectX 11 и Direct 12 при наличии совместимого монитора. Разработчики обещают повышение скорости работы и увеличение производительности Windows 11.

Анонсирована поддержка функции DirectStorage, позволяющей ускорить загрузку игр, но для работы которой потребуется накопитель NVMe SSD. Xbox Game Pass также интегрируется в Windows 11 в виде нового приложения, которое тестировалось с привлечение ограниченного числе пользователей последние несколько месяцев.

Изображение: Microsoft

Для установки Windows 11 потребуется компьютер с 64-разрядным процессором, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт. На совместимые устройства Windows 11 будет доставляться через «Центр обновлений Windows», подобно тому, как это происходит с другими обновлениями. Сроки запуска Windows 11 в ходе презентации объявлены не были.



