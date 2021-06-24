Бесплатное приложение NVIDIA Canvas превратит простые эскизы в потрясающие пейзажи

Компания NVIDIA выпустила бесплатную бета-версию приложения Canvas для ПК, дающую возможность digital-творцам ускорить творческий процесс с помощью инструмента GauGAN. Технология настолько проста, что позволит создавать потрясающие цифровые пейзажи даже детям, имеющим компьютеры с достаточно мощным железом.

Бесплатное приложение NVIDIA Canvas превратит простые эскизы в потрясающие пейзажи

blogs.#nvidia#.com

Разработанный командой NVIDIA Research инструмент GauGAN создавался с применением механизмов глубокого машинного обучения, позволявшего преобразовать грубые наброски в действительно впечатляющие сцены. Ранее в сети уже появился сайт нейросети с аналогичными, хотя и несколько урезанными возможностями.

Построенное на его основе приложение NVIDIA Canvas предлагает использовать искусственный интеллект для преобразования мазков кистью в фотореалистичные изображения практически в режиме реального времени.

NVIDIA Canvas — часть проекта NVIDIA Studio, в рамках которого авторам визуального контента предоставляются необходимые железо и программные инструменты. Для работы с приложением почти не надо никаких навыков — пользователям доступна палитра материалов вроде «травы» или «облаков», которые можно наносить на холст небрежными мазками. Искусственный интеллект немедленно преобразует даже самый неумелый креатив в прекрасно детализированные виды.

Инструмент позволяет применять фильтры, помогающие оформить работу в стиле конкретного художника. При этом алгоритмы NVIDIA не используют фрагменты других работ, каждое созданное изображение уникально. Желающие смогут сохранять работы в виде PSD-файлов для дополнительной обработки в Photoshop.

Бесплатное приложение NVIDIA Canvas превратит простые эскизы в потрясающие пейзажи

blogs.#nvidia#.com

Помимо прочего, такой инструмент экономит время для дизайнеров-многостаночников, набравших много проектов. Новая программа позволит им стремительно генерировать уникальные фоновые пейзажи.

Всего NVIDIA Canvas поддерживает «наложение» девяти стилей и использование пятнадцати разных материалов. Для того, чтобы отделить элементы друг от друга, можно создавать многочисленные слои. Для создания реалистичных изображений инструмент GAN «тренировали» на системе NVIDIA DGX, использовавшей более 5 миллионов изображений.

Для применения программы подойдёт не каждый компьютер. В системных требованиях компании указаны ОС Windows 10 и видеокарты GeForce RTX, NVIDIA RTX, Quadro RTX и TITAN RTX. Загрузить бета-версию NVIDIA Canvas разработчик предлагает здесь.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Бесплатное приложение NVIDIA Canvas превратит простые эскизы в потрясающие пейзажиБесплатное приложение NVIDIA Canvas превратит простые эскизы в потрясающие пейзажи
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