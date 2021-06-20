Adobe ожидает роста выручки в третьем квартале 2021 года

Adobe, являющаяся крупнейшим разработчиком программного обеспечения для редактирования изображений, объявила квартальные финансовые результаты, а также дала прогноз на текущий трёхмесячный отрезок. Ожидания компании оказались выше прогнозов аналитиков.

Изображение: Yahoo!

Согласно имеющимся данным, за второй квартал 2021 финансового года, который для Adobe закончился 4 июня, компания получила выручку в размере $3,84 млрд, что соответствует росту на 23 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $3,03 на акцию. Результаты компании оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали квартальную прибыль в размере $3,73 млрд при доходе на акцию в $2,82.

Объём продаж в сегменте Digital Media, включающем в себя творческие подразделения и облачные сервисы для редактирования документов, подскочил на 25 %, до $2,79 млрд. Объём продаж в сегменте Digital Experience, включающем маркетинговое программное обеспечение, вырос на 21 %, до $938 млн. На фоне объявления финансовых результатов акции компании выросли почти на 2,5 % и торговались на уровне $551,36 за одну ценную бумагу.

В третьем квартале этого года Adobe ожидает получения выручки в размере $3,88 млрд, что несколько выше прогнозов аналитиков, которые в среднем ожидают $3,83 млрд выручки. Компания также ожидает получение скорректированной прибыли в $3 на акцию, тогда как аналитики прогнозируют прибыль в $2,90 на одну ценную бумагу.



