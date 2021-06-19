Google профинансирует добавление поддержки языка Rust в ядро Linux

На этой неделе компания Google объявила о намерении профинансировать проект по повышению безопасности Linux путём написания отдельных частей ядра операционной системы на языке программирования Rust. Такое изменение означало бы серьёзный технологический и культурный сдвиг для проекта программного обеспечения с открытым исходным кодом, ставшего основой для обширных областей Интернета и операционных систем, в том числе Android.

Google профинансирует добавление поддержки языка Rust в ядро Linux

Изображение: Miguel Ojeda

Согласно имеющимся данным, написанием частей ядра Linux на Rust будет заниматься Мигель Охеда (Miguel Ojeda), являющийся автором программного обеспечения для ускорителя частиц Большого адронного коллайдера и работавший над безопасностью для языков программирования. Оплату контракта возьмёт на себя Google через некоммерческую организацию Internet Security Research Group.

Предполагается, что добавление в ядро Linux написанных на языке Rust модулей снизит вероятность возникновения уязвимостей, вызванных небезопасной работой с памятью. На момент выхода в 1991 году Linux был написан на языке C, который более уязвим по сравнению с современными языками программирования. Создатель ядра Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил о готовности к переменам, если будет доказана ценность использования языка Rust для Linux. На данный момент Охеда предложил внести 13 изменений, которые необходимы для запуска модулей Rust в Linux.

Google поблагодарила программистов сообщества Linux, которые работают над реализацией данного проекта. «Сообщество уже проделало и продолжает делать большую работу по добавлению поддержки Rust в ядро Linux», — говорится в сообщении Google.

Что касается языка Rust, то он был разработан компанией Mozilla, но в настоящее время его развитием занимается некоммерческая организация Rust Foundation. Особое внимание в нём уделяется безопасной работе с памятью. Подразделение безопасности Microsoft ещё в 2019 году заявляло о том, что «Rust представляет собой лучшую альтернативу C и C++».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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