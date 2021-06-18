Иск о намеренном сокрытии Google уязвимостей ПО от акционеров вернули на повторное рассмотрение

Вчера американский апелляционный суд вернул в местный окружной суд иск, в котором акционеры «родительской» для Google компании Alphabet Inc обвинили корпорацию в мошенническом сокрытии уязвимостей систем безопасности, включая ПО уже потерявшей актуальность социальной сети Google+.

reuters.com

Девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско постановил, что в ходе процесса появились веские доводы в пользу того, что глава Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page) и его преемник Сундар Пичаи (Sundar Pichai) знали о недочётах и внутренних докладных записках об уязвимостях в системе безопасности, но намеренно скрыли сведения от инвесторов.

Иск со стороны штата Род-Айленд последовал за статьёй в The Wall Street Journal в октябре 2018 года, в которой утверждалось, что Google скрыла утечку персональных данных около 500 000 пользователей Google+, поскольку боялась проверок со стороны регуляторов и репутационного ущерба. В следующие три дня акции компании упали более чем на 6 %, в результате чего она потеряла более 50 миллиардов долларов своей рыночной стоимости.

В конечном счёте Google признала, что обнаружила утечку в марте 2018 года, хотя сведений о злонамеренном использовании данных выявлено не было. В результате компания решила закрыть пользовательскую версию Google+. Неспособность обнаружить уязвимости раньше вызвала резкую критику со стороны обеих партий конгресса США .

При принятии решения окружной судья Сандра Икута (Sandra Ikuta) приняла тот довод акционеров, что Alphabet хранил молчание для того, чтобы выиграть время и таким образом избежал нежелательного внимания, аналогичного тому, что привлекла Facebook после утечки данных десятков миллионов пользователей.

«Как оказалось, Alphabet успешно купила себе около шести месяцев времени, — заявила Икута. — Альтернативный вывод о том, что компания знала об этой информации, но проявила обычную небрежность, не раскрывая её, не является вероятным».

Иск был возвращён окружному судье Джеффри Уайту (Jeffrey White) в Сан-Франциско, в своё время отклонившему его в феврале 2020 года.

«Мы благодарны за возможность сесть с господином Пичаи, господином Пейджем и прочими, чтобы разобраться в том, что они сделали», — заявил представитель истцов Джейсон Фордж (Jason Forge).



