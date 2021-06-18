Иск о намеренном сокрытии Google уязвимостей ПО от акционеров вернули на повторное рассмотрение

Вчера американский апелляционный суд вернул в местный окружной суд иск, в котором акционеры «родительской» для Google компании Alphabet Inc обвинили корпорацию в мошенническом сокрытии уязвимостей систем безопасности, включая ПО уже потерявшей актуальность социальной сети Google+.

Иск о намеренном сокрытии Google уязвимостей ПО от акционеров вернули на повторное рассмотрение

reuters.com

Девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско постановил, что в ходе процесса появились веские доводы в пользу того, что глава Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page) и его преемник Сундар Пичаи (Sundar Pichai) знали о недочётах и внутренних докладных записках об уязвимостях в системе безопасности, но намеренно скрыли сведения от инвесторов.

Иск со стороны штата Род-Айленд последовал за статьёй в The Wall Street Journal в октябре 2018 года, в которой утверждалось, что Google скрыла утечку персональных данных около 500 000 пользователей Google+, поскольку боялась проверок со стороны регуляторов и репутационного ущерба. В следующие три дня акции компании упали более чем на 6 %, в результате чего она потеряла более 50 миллиардов долларов своей рыночной стоимости.

В конечном счёте Google признала, что обнаружила утечку в марте 2018 года, хотя сведений о злонамеренном использовании данных выявлено не было. В результате компания решила закрыть пользовательскую версию Google+. Неспособность обнаружить уязвимости раньше вызвала резкую критику со стороны обеих партий конгресса США.

При принятии решения окружной судья Сандра Икута (Sandra Ikuta) приняла тот довод акционеров, что Alphabet хранил молчание для того, чтобы выиграть время и таким образом избежал нежелательного внимания, аналогичного тому, что привлекла Facebook после утечки данных десятков миллионов пользователей.

«Как оказалось, Alphabet успешно купила себе около шести месяцев времени, — заявила Икута. — Альтернативный вывод о том, что компания знала об этой информации, но проявила обычную небрежность, не раскрывая её, не является вероятным».

Иск был возвращён окружному судье Джеффри Уайту (Jeffrey White) в Сан-Франциско, в своё время отклонившему его в феврале 2020 года.

«Мы благодарны за возможность сесть с господином Пичаи, господином Пейджем и прочими, чтобы разобраться в том, что они сделали», — заявил представитель истцов Джейсон Фордж (Jason Forge).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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