Apple представила iPadOS 15 со значительными улучшениями по части интерфейса и многозадачности

Компания Apple представила обновление для планшетной операционной системы iPadOS. Разработчики постарались улучшить с новой системой интерфейс устройств и повысить их многозадачность, что стало центральной темой обновления. Изменения показали на презентации WWDC 2021.

Из ключевых изменений, с новой ОС планшеты Apple получат кнопку быстрого переключения между приложениями. Это призвано упростить процесс обмена информацией между двумя запущенными приложениями в режиме «Split View» (разделение экрана). При этом, компания не увеличивает число доступных приложений в режиме — по-прежнему экран можно разделить всего на две части.

Источник: CNET

Разработчики упростили навигацию по открытым приложениям. Теперь доступ к другим парам открытых в режиме многозадачности сервисов можно получить через инструмент «Shelf» («Полка»). Кроме этого, компания разрешила пользователям прикреплять виджеты на любое удобное место и усовершенствовала домашний экран, убирая непопулярные на устройстве приложения в отдельную папку.

Приложения теперь можно удобно группировать по разделам в App Library, причём это происходит автоматически, в зависимости от тематики или предназначения приложения. Например, в одной папке могут быть собраны игры, в другой — финансовые приложения или обучающие.

Появилась функция QuickNote, позволяющая делать заметки, в том числе рукописные, и прикреплять их к веб-страницам в браузере или другим областям iPadOS и её приложений. Также в iPad OS появится встроенное отдельное приложение-переводчик.

iPadOS 15 будет разделять некоторые функции и возможности новой iOS 15. Например, планшеты будут поддерживать пространственный звук в FaceTime для более естественного звучания. Также устройство получит функцию портретного режима с размытием заднего фона и новую функцию «SharePlay». Последняя даёт пользователям возможность делиться друг с другом мультимедиа во время группового звонка в формате «картинка в картинке».





