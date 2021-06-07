В macOS Big Sur 11.4 исправлен баг, приводивший к ускоренному износу SSD в Apple Mac M1

В конце прошлого месяца Apple выпустила обновление для своей программной платформы macOS Big Sur 11.4. Помимо прочего, это обновление исправляет серьёзную ошибку, которая в некоторых случаях могла приводить к быстрому износу SSD-накопителей на компьютерах Mac с чипом M1.

В macOS Big Sur 11.4 исправлен баг, приводивший к ускоренному износу SSD в Apple Mac M1

Изображение: Hot Hardware

Когда Apple выпустила новые Mac, построенные на базе собственного процессора M1, всех удивила их энергоэффективность и производительность, причём это касалось и устройств начального уровня, таких как Mac mini. Однако оказалось, что новые компьютеры не лишены проблем с программным обеспечением, одна из которых могла приводить к быстрому износу SSD, который в случае Mac mini является незаменяемым.

Одним из первых на этот баг обратил внимание разработчик Гектор Мартин (Hector Martin), который также обнаружил уязвимость чипа M1, получившую название M1RACLES. Он обнаружил аномально высокий уровень износа некоторых накопителей в компьютерах Mac с чипом M1, проведя их тестирование с помощью специальных программных инструментов. Предполагается, что повышенный износ накопителя вызван тем, что ОС слишком часто перезаписывает данные.

Согласно имеющимся данным, в macOS 11.4 проблема с износом накопителя решена. Apple также опубликовала обновлённый код ядра XNU на GitHub. Вероятно, в скором времени станет известно, какие именно изменения внесли разработчики для исправления данной ошибки, но пока информации об этом нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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