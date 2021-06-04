Антивирусник от Norton 360 поможет майнить криптовалюту

В антивирусную программу Norton 360 добавлена опция криптовалютного майнинга — Norton Crypto. Активировав ее, пользователь сможет добывать токены Ethereum, не беспокоясь о безопасности своего компьютера, пишет PaySpace Magazine.

Фото: Bleeping Computer

Алгоритм работы майнинга

По заявлению представителей NortonLifeLock, компания стремится оградить таким образом владельцев компьютеров от использования вредоносного софта для майнинга. При запуске сервиса Norton Crypto программа повышает нагрузку на GPU компьютера, с помощью которого и будет реализовываться майнинг криптомонет.

Полученные токены затем будут сохраняться в облачном криптокошельке пользователя, который Norton также предоставляет.

Механизмы работы Norton Crypto в полной мере не раскрываются. Однако эксперты полагают, что в данном сервисе, скорее всего, используется принцип майнингового пула. Майнеры будут объединены в группы с администратором, который будет курировать процесс и распределять задачи и выигрыш. Пулы, как правило, обеспечивают более высокую эффективность майнинга, чем отдельно взятые майнинговые фермы.

При этом фактический оператор майнинговой площадки — NortonLifeLock — будет взимать определенную комиссию с производимых операций по добыче цифровых активов. Таким образом, новый сервис станет дополнительным источником дохода не только для владельцев ПК, но и для самой компании.