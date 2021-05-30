Баг или фича? Новая версия браузера Edge настойчиво предлагает использовать поисковик Bing

На этой неделе Microsoft приступила к развёртыванию Edge 91, новой версии своего фирменного браузера, который получил немало улучшений. Оказалось, что в обозревателе имеется баг, который, по мнению некоторых пользователей, оказался там не случайно. Речь идёт о многократном предложении обозревателя использовать в качестве поисковой системы по умолчанию Bing.

Баг или фича? Новая версия браузера Edge настойчиво предлагает использовать поисковик Bing

Изображение: The Verge

Факт того, что после обновления браузер предлагает сменить используемую по умолчанию поисковую систему, кажется вполне нормальным. Однако некоторые пользователи сообщили о том, что Edge 91 предлагает использовать Bing многократно и соответствующее сообщение периодически появляется во время работы с обозревателем. Более того, в ряде случаев предложение перейти на Bing появляется, даже если поисковик Microsoft уже используется по умолчанию.

Хотя некоторые пользователи заподозрили Microsoft в преднамеренном настойчивом продвижении своего поисковика, такое поведение браузера объясняется программной ошибкой. Администратор сообщества Microsoft Edge на платформе Reddit сообщил, что команда разработчиков уже приступила к изучению сложившейся ситуации и попросил пользователей предоставить дополнительную информацию.

Несмотря на то, что Microsoft выпустила новый Edge для разных платформ, с упомянутой ошибкой сталкиваются только пользователи браузера для Windows 10. На данный момент нет готового решения проблемы, пользователям просто предлагается закрывать периодически появляющееся окно, не меняя настроек. Вероятнее всего, в ближайшее время Microsoft выпустит патч, который нормализует работу обозревателя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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