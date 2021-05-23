Microsoft добавит «шкалу здоровья» паролей, обновив браузер Edge

Компания Microsoft обновит менеджер паролей в браузере Edge, добавив ему дополнительные функции. Теперь программное обеспечение будет способно отслеживать слабые, используемые много раз или скомпрометированные комбинации.

xda-developers.com

В Microsoft уточняют, что обновлённое средство мониторинга паролей, интегрированное в браузер, будет оповещать пользователей даже в случае, если пароль не утёк в Сеть, но используется одновременно в нескольких аккаунтах, что ослабляет общий уровень безопасности пользовательской информации.

«Начиная с Microsoft Edge 91 мы будем давать вам обратную связь о том, какие из паролей слабы и/или используются в нескольких аккаунтах. Это позволит вам сохранять информированность о своём уровне безопасности в Сети», — заявляют в компании.

Ранее пользователь Reddit под ником u/Leopeva64-2 опубликовал изображение, демонстрирующее принцип работы нового интерфейса браузера. После того как функция активирована, пользователь сможет видеть «шкалу здоровья» рядом с каждым сохранённым паролем. Чем меньше делений — тем больше причин обновить комбинацию.

neowin.net

Более того, Microsoft позволит пользователям фильтровать данные для идентификации по различным критериям — в алфавитном порядке или степени «здоровья». Также пользователи Edge смогут выборочно просматривать информацию только о слабых, скомпрометированных или часто используемых паролях.

Судя по дорожной карте, опубликованной Microsoft , версия с обновлённым менеджером паролей выйдет до конца текущего месяца. «Нестабильный» вариант Microsoft Edge Canary уже можно скачать для того, чтобы протестировать новую возможность.



