Microsoft впервые за долгое время запустила мероприятие Bug Bash для инсайдеров

Компания Microsoft объявила о проведении очередного мероприятия Bug Bash, в рамках которого участникам программы Windows Insider предлагается тестировать разные функции с целью поиска ошибок. Обычно по итогам проведения мероприятия разработчики получают большое количество отзывов, которые помогают им исправлять баги в разных продуктах.

Программа продлится до 17 мая, а её участники получат памятные значки с изображением бабочки, которые будут отображаться в разделе достижений «Центра отзывов» Windows 10. Для получения значка пользователям необходимо выполнять задания и оставлять отзывы по результатам проделанной работы. Согласно имеющимся данным, Microsoft подготовила 18 заданий, которые будут постепенно становиться доступными инсайдерам.

Выпускаемые в рамках предварительной оценки Windows сборки операционной системы стали значительно меньше. За счёт этого к программе Bug Bash может проявить интерес большее количество пользователей. Сама же программа призвана не только помочь разработчикам в поиске багов, но также должна повысить вовлеченность и дать стимул инсайдерам использовать последние сборки ОС и активнее тестировать её разные функции.

Hey #WindowsInsiders, exciting news! ? We have a new #BugBash for you starting today through May 17! Inch closer to your next achievement badge by completing Quests and filing feedback in the Feedback Hub: https://t.co/xaYtqWMmaW. New Quests will be released daily! pic.twitter.com/qpQboqpz6G

— Windows Insider (@windowsinsider) May 12, 2021