Microsoft остановила распространение драйвера AMD для Windows 10, из-за которого появляются проблемы с загрузкой ОС

Microsoft остановила распространение драйвера AMD для Windows 10, из-за которого появляются проблемы с загрузкой ОС

Ранее на этой неделе Microsoft начала распространение драйвера AMD SCSI Adapter 9.3.0.221, установка которого, как оказалось, в некоторых случаях приводит к проблемам с последующей загрузкой Windows 10. Похоже, что разработчики обратили внимание на проблему, поскольку упомянутый драйвер больше нельзя загрузить через «Центр обновлений Windows».

Проблемный драйвер стал доступен пользователям совместимых устройств на базе Windows 10 в начале этой недели, причём установить его могли не только инсайдеры, но и рядовые пользователи программной платформы. Вскоре после этого на сайте поддержки Microsoft и в сообществах пользователей в Интернете стали появляться сообщения о том, что установка нового драйвера AMD препятствует загрузке операционной системы. В сообщениях говорилось, что после установки драйвера и перезагрузки системы на экране появлялось сообщение о недоступности загрузочного диска. Причина такого поведения неизвестна, но чаще всего ошибка появляется на компьютерах с материнскими платами Gigabyte Aorus на базе чипсета X570.

Теперь же проблемный драйвер исчез из «Центра обновлений Windows», что говорит о том, что Microsoft обратила внимание на многочисленные жалобы. Очевидно, что после исправления ошибок драйвер снова станет доступен пользователям, но когда это может произойти, пока неизвестно. Пользователям, которые столкнулись с проблемой после установки упомянутого обновления, необходимо осуществить откат системы до предыдущего стабильного состояния, то есть до момента, когда новый драйвер AMD ещё не был установлен.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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