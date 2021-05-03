Веб-версия Skype получила поддержку браузера Safari, но до сих пор не работает в Firefox

Веб-версия Skype получила поддержку браузера Safari, но до сих пор не работает в Firefox

Microsoft продолжает развивать Skype, собственный мессенджер с возможностью организации голосовых и видеозвонков. На этот раз разработчики расширили поддержку веб-версии Skype, которую теперь можно запускать в браузере Apple Safari, причём как в десктопной, так и в мобильной версиях обозревателя.

Таким образом, веб-версия Skype поддерживается в десктопных версиях обозревателей на базе Chromium 87 и выше, а также Safari 13.1 и выше. Поддержка также имеется в Android-версии Edge 43 и в Safari 13.1. Стоит отметить, что веб-версия Skype по-прежнему не поддерживается в десктопной версии браузера Mozilla Firefox и мобильной версии Google Chrome.

После недавнего обновления актуальной версией стал Skype 8.71, получивший некоторые улучшения функции Meet Now, а также ряд менее значительных исправлений, направленных на повышение стабильности работы. «Мы сделали так, чтобы вы могли давать названия своим собраниям Meet Now на этапе их создания, а также добавлять смайлики и фотографии, чтобы персонализировать названия ваших собраний. Мы также добавили выбор сцен для режима «Вместе», чтобы вы и ваши друзья могли собраться вместе практически где угодно», — говорится в сообщении Microsoft.

Стоит отметить, что распространение новых функций началось недавно, поэтому в настоящее время они могут быть доступны не всем пользователям Skype. Если же требуется использование веб-версии Skype в браузере Firefox, то для этого необходимо изменить в настройках обозревателя пользовательский агент на Chrome или Edge.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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