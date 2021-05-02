Обновлённый джейлбрейк Checkra1n получил поддержку iOS 14.5 и компьютеров Mac с чипом Apple M1

В начале этой недели Apple выпустила стабильную версию мобильной ОС iOS 14.5. Спустя несколько дней сообщество Checkra1n, занимающееся разработкой программных решений для взлома устройств Apple , представило обновлённую сборку собственного джейлбрейка под номером 0.12.3. В ней реализована поддержка iOS 14.5 и компьютеров на базе процессора Apple M1, а также внесены многочисленные изменения и улучшения для повышения стабильности работы джейлбрейка.

Была добавлена новая опция командной строки «-force-revert» для принудительного восстановления rootFS без доступа к приложению-загрузчику. Исправлена ошибка, из-за которой загрузчик зависал при использовании в tvOS 12. Исправлен баг, приводивший к сбоям в работе Checkra1n на macOS при использовании последней версии MobileDevices. Устранена проблема, приводившая к зависанию интерфейса управления в Linux.

Разработчики напоминают, что для запуска джейлбрейка на устройствах с чипом A11 и iOS 14 или выше требуется удаление пароля и включение опции «Пропустить проверку A11 BPR», активировать которую можно в меню настроек. Кроме того, для устройств на базе процессора A7 придётся использоваться macOS для запуска Checkra1n, а сам джейлбрейк может функционировать нестабильно на некоторых платформах, таких как Raspberry Pi Zero или Raspberry Pi 3.

Согласно имеющимся данным, внесённые разработчиками исправления повышают общую производительность платформы и делают проще процесс взаимодействия с пользователем. Поддержка Windows по-прежнему отсутствует, но её появление ожидается в будущих обновлениях. Ознакомиться с полным списком изменений, а также скачать обновлённую версию джейлбрейка, можно на официальном сайте разработчиков.



