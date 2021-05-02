Обновлённый джейлбрейк Checkra1n получил поддержку iOS 14.5 и компьютеров Mac с чипом Apple M1

Обновлённый джейлбрейк Checkra1n получил поддержку iOS 14.5 и компьютеров Mac с чипом Apple M1

В начале этой недели Apple выпустила стабильную версию мобильной ОС iOS 14.5. Спустя несколько дней сообщество Checkra1n, занимающееся разработкой программных решений для взлома устройств Apple, представило обновлённую сборку собственного джейлбрейка под номером 0.12.3. В ней реализована поддержка iOS 14.5 и компьютеров на базе процессора Apple M1, а также внесены многочисленные изменения и улучшения для повышения стабильности работы джейлбрейка.

Была добавлена новая опция командной строки «-force-revert» для принудительного восстановления rootFS без доступа к приложению-загрузчику. Исправлена ошибка, из-за которой загрузчик зависал при использовании в tvOS 12. Исправлен баг, приводивший к сбоям в работе Checkra1n на macOS при использовании последней версии MobileDevices. Устранена проблема, приводившая к зависанию интерфейса управления в Linux.

Разработчики напоминают, что для запуска джейлбрейка на устройствах с чипом A11 и iOS 14 или выше требуется удаление пароля и включение опции «Пропустить проверку A11 BPR», активировать которую можно в меню настроек. Кроме того, для устройств на базе процессора A7 придётся использоваться macOS для запуска Checkra1n, а сам джейлбрейк может функционировать нестабильно на некоторых платформах, таких как Raspberry Pi Zero или Raspberry Pi 3.

Согласно имеющимся данным, внесённые разработчиками исправления повышают общую производительность платформы и делают проще процесс взаимодействия с пользователем. Поддержка Windows по-прежнему отсутствует, но её появление ожидается в будущих обновлениях. Ознакомиться с полным списком изменений, а также скачать обновлённую версию джейлбрейка, можно на официальном сайте разработчиков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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