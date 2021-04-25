Microsoft экстренно обновила Windows 10: это исправит проблемы в играх после установки KB5001330

Windows 10, похоже, получила исправление на стороне сервера, которое призвано исправить падение производительности, лаги, мерцания экрана или проблемы с визуализацией текста при запуске определённых игр. Все перечисленные проблемы были замечены после установки последних обновлений Windows 10 — KB5001330 (обязательное) и KB5000842 (необязательное).

Microsoft экстренно обновила Windows 10: это исправит проблемы в играх после установки KB5001330

(Windows Latest)

Ещё в марте Microsoft опубликовала дополнение KB5000842, которое было заплаткой, призванной исправить проблемы с производительностью и печатью, вызванных мартовским обновлением Patch Tuesday. Но оно привело к появлению ещё бо?льшего количества проблем для некоторых пользователей, в том числе с играми. Microsoft была осведомлена о возникших на многих системах проблемах с производительностью. Однако они, похоже, перекочевали в Windows 10 KB5001330, которое недавно было выпущено в качестве обязательного обновления безопасности. Такие заплатки устанавливаются автоматически, и пользователь не может их отклонить, если не запретит обновления системы или не изменит параметры групповой политики. Но те, у кого установлена Windows 10 Home, не имеют групповых политик и могут приостановить обновления только на один месяц.

По мере того, как всё больше пользователей получали обязательное обновление, проблемы в играх всё чаще обсуждались на форумах. Дошло до того, что представитель NVIDIA даже посоветовал пользователям удалить последнее обновление Windows 10, если у них возникают проблемы с падением частоты кадров в играх.

Microsoft экстренно обновила Windows 10: это исправит проблемы в играх после установки KB5001330

(Windows Latest)

Помимо игр, на некоторых системах Windows 10 патч KB5001330 приводит и к ряду других ошибок, включая появление синего экрана смерти, ошибку с временным профилем пользователя, проблему с гарнитурами Windows Mixed Reality и корпоративным программным обеспечением.

В обновлении документа поддержки относительно KB5001330 компания Microsoft, наконец, подтвердила, что проблема в обновлениях Windows 10 затрагивает некоторых пользователей: «Небольшая группа пользователей сообщила о низкой производительности игр после установки этого обновления. Большинство пользователей, затронутых этой проблемой, работают в полноэкранном режиме или в режимах без границ и используют несколько мониторов».

Microsoft экстренно обновила Windows 10: это исправит проблемы в играх после установки KB5001330

(Windows Latest)

Microsoft уже подготовила решение, чтобы исправить этот недостаток. Исправление развёрнуто как заплатка на стороне сервера, и оно не нуждается в полноценном обновлении системы. Компания порой развёртывает такие обновления на стороне сервера — они автоматически отключают новый код, введённый в обязательные обновления на системах, подключённых к службе Центра обновлений Windows. Заплатка должна быть распространена в эти выходные. Некоторые пострадавшие пользователи уже сообщили ресурсу Windows Latest, что их игры стали работать плавно после того, как они выполнили проверку наличия обновлений и перезапустили систему.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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