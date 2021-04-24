Panasonic купит за $7,1 млрд американского разработчика ИИ-алгоритмов для бизнеса Blue Yonder

Компания Panasonic приобретёт американского разработчика программного обеспечения Blue Yonder за $7,1 млрд, что станет одной из крупнейших покупок японской компании за всю историю. Blue Yonder специализируется на разработке софтверных решений для управления цепочками поставок и применяет в своих продуктах технологии искусственного интеллекта.

На данный момент Panasonic уже владеет 20 % акций Blue Yonder. Оставшуюся долю японская компания выкупит у New Mountain Capital и других фондов, управляемых Blackstone Group Inc. за $5,6 млрд. С учётом необходимости погашения образовавшихся задолженностей, общий объём инвестиций Panasonic составит $7,1 млрд.

Объявление о консолидации 100 % акций разработчика было сделано менее чем через год после того, как Panasonic приобрела миноритарный пакет акций Blue Yonder за $800 млн, в результате чего производитель программного обеспечения получил оценку в $5,5 млрд. В рамках нынешней сделки Blue Yonder была оценена в $8,5 млрд. Согласно имеющимся данным, японская компания намерена покрыть часть сделки наличными, а также осуществить заём. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу этого года.

Напомним, Blue Yonder была основана в 1985 году и ранее называлась JDA Software Inc. Компания занимается разработкой программного обеспечения для управления цепочками поставок и использует ИИ-алгоритмы для прогнозирования спроса на продукцию. Согласно имеющимся данным, в прошлом году выручка компании составила более $1 млрд. Среди более чем 3000 клиентов Blue Yonder по всему миру такие компании, как Best Buy, Coca-Cola и Walmart.



