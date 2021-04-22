Canonical сегодня выпустит финальную сборку Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo

Сегодня Canonical выпустит новую версию популярного дистрибутива Linux Ubuntu. Дистрибутив с номером версии 21.04 Hirsute Hippo вскоре станет доступен для загрузки. Отметим, что это обычный выпуск с краткосрочной поддержкой, который будет поддерживаться девять месяцев. Canonical обычно использует подобные выпуски Ubuntu для внедрения новых разработок, которые «доводятся до ума» к моменту выпуска следующего выпуска с долгосрочной поддержкой (LTS).

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Несмотря на то, что обычно версии с краткосрочной поддержкой несут в себе массу нововведений, в этом выпуске довольно мало интересных функций. Единственным серьёзным изменением можно считать отказ от сервера вывода изображения X.org в пользу более продвинутого Wayland. Тем не менее, большинство пользователей операционной системы, скорее всего, этого даже не заметят. Ubuntu 21.04 по-прежнему использует среду рабочего стола GNOME 3.38, а не более современную GNOME 40. Ещё одним нововведением является исправление давней проблемы безопасности, о которой впервые сообщили ещё в 2006 году. Теперь запись в домашний каталог по умолчанию разрешена только его владельцу.

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Стоит также отметить встроенную интеграцию с Microsoft Active Directory. Canonical подчеркнула, что ведёт совместную работу с Microsoft , направленную на оптимизацию Ubuntu для работы с Microsoft SQL Server.



