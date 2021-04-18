Пользователи Chrome смогут делиться ссылками на определённые части текста веб-страниц

На этой неделе Google выпустила Chrome 90, новую версию своего популярного браузера. Теперь же стало известно о том, что разработчики приступили к развёртыванию любопытной функции для обозревателя, с помощью которой пользователи смогут делиться ссылками на выделенные части текста веб-страниц.

Согласно имеющимся данным, пользователи Chrome 90 смогут создавать ссылки на определённые части веб-страниц. Первоначально Google запустила эта функцию в виде расширения для браузера, а теперь она становится частью обозревателя, поэтому пользователям не нужно будет устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение.

Стоит отметить, что в определённых ситуациях новая функция может оказаться полезной. Например, если вам нужно указать на какую-то определённую часть страницы, достаточно выделить этот отрывок текста, кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать опцию «Скопировать ссылку для выделенного».

После этого ссылку на часть текста можно отправить кому угодно с помощью доступных средств, например, по электронной почте или через мессенджер. Перейдя по такой ссылке, пользователь будет перемещаться к чтению именно той части текста, которая выделялась при создании URL-адреса.

Согласно имеющимся данным, новая функция стала доступна ограниченному количеству пользователей Chrome 90. Очевидно, потребуется какое-то время, прежде чем воспользоваться данным инструментом смогут все пользователи браузера. Источник отмечает, что возможность создания ссылок на определённые части текста также разворачивается для пользователей браузера Chrome на устройствах с Android.



