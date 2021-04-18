Накопительное обновление KB5001330 для Windows 10 вызвало целый ворох критических проблем

Некоторые конфигурации ПК на базе Windows 10 сталкиваются с серьёзными проблемами с недавним накопительным обновлением KB5001330: пользователи сообщают о проблемах с установкой, с производительностью, ошибке профиля пользователя и даже опасном системном сбое.

(Windows Latest)

Ранее на этой неделе Microsoft выпустила накопительные апрельские обновления для поддерживаемых версий ОС. Для версии 20H2/2004 компания представила Windows 10 KB5001330 — обязательное обновление безопасности для исправления нескольких уязвимостей и проблем, вызванных предыдущим обновлением, включая проблемы с принтерами. Однако, согласно многочисленным сообщениям (1, 2, 3, 4), растёт количество пользователей, которые не могут установить последнее обновление Windows на свои компьютеры.

Проблемные устройства, пытающиеся установить исправления безопасности за апрель 2021 года, могут выдать одно из следующих сообщений об ошибке: 0x800f081f, 0x800f0984 и 0x800f0922. «Получаю вышеупомянутую ошибку 0x800f081f при любой попытке установить это обновление», — написал один из пользователей.

«Я получаю последовательный сбой установки KP5001330 с кодом ошибки 0x800f0984. Это происходит на Surface Studio 2 и Pro 7. Уже второй месяц подряд Microsoft не может выпустить нормальное накопительное обновление для моих систем. Установка приостанавливается на 20 %, затем снова на 73 % (в отличие от 40 % в прошлом месяце), затем на 100 %, после чего выдаётся ошибка», — отметил другой.

(Windows Latest)

В редких случаях также появляется печально известная ошибка временного профиля пользователя. Последний раз о подобном сообщалось в декабре: по сути, создаётся новый профиль пользователя, когда операционная система загружается после применения обновления. Если это происходит, пользовательские файлы и настройки (например, обои) могут исчезнуть.

«Я больше не могу войти в свой компьютер после обновления. Система сообщает: "Служба профилей пользователей не выполнила вход. Профиль пользователя не может быть загружен"», — сообщил один из комментаторов. «То же самое: система зарегистрировала меня в гостевом профиле», — подтвердил проблему другой. «Windows не позволяла мне ничего делать в качестве администратора. В итоге я отправил компьютер обратно в компанию, так как он был новый, и они сбросили его», — написал третий пострадавший.

К счастью, есть обходной путь для проблемы с профилем: либо откатить обновление, либо вручную переместить пользовательские файлы.

(Windows Latest)

Наконец, на Reddit пользователи сообщили, что после обновления у многих начиняются проблемы с играми: запинки, серьёзное падение частоты кадров и так далее. Проблему можно решить, вручную удалив обновление. О таких ошибках сообщений было относительно мало: по-видимому, они не слишком распространены.

Как обычно, есть сообщения о сбоях системы и BSOD. «Это обновление сломало Windows у меня и других пользователей. ПК выдаёт BSOD во время обновления, сообщая, что определённый драйвер больше не присутствует или не поддерживается. Я позволил Windows "починить" себя, и обновление установилось, но затем мой компьютер дважды выдавал BSOD за несколько часов. Я удалил обновление. Я не единственный, с кем это случилось, поэтому советую не устанавливать это обновление», — сообщил один из пользователей.

«Команда Windows Update, а вы знаете о проблеме с процессорами Zen 2 или Zen 3 — после обновления систем AMD до KB5001330 операционная система Windows 10 перестаёт загружаться», — написал некий Эрик Смит (Eric Smith) в Twitter .

Некоторые пользователи также сообщают о проблемах с DNS и общими папками после применения апрельского обновления. В документе служба поддержки Dentrix подтвердила существование проблемы и посоветовала либо удалить KB5001330, либо пройти через особую процедуру исправления с редактированием реестра.



