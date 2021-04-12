В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка ARM-процессора Apple M1

В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка ARM-процессора Apple M1

Разработчик Гектор Мартин (Hector Martin) предложил интегрировать в ядро Linux первый набор патчей, подготовленных проектом Asahi Linux, в рамках которого осуществляется проведение работ по адаптации Linux для компьютеров Mac на базе ARM-процессора Apple M1. Упомянутые патчи уже одобрены и их включили в кодовую базу Linux-next, на базе которой будет сформирована функциональность ядра Linux 5.13.

Согласно имеющимся данным, патчи добавят поддержку компонентов процессора M1, которые не связаны с GPU, таких как контроллер прерываний, таймер, SMP и др. К настоящему моменту обратный инжиниринг GPU ещё не был завершён. С целью организации ввода в патчах предусмотрена поддержка фреймбуфера и консоли через последовательный порт. На данном этапе заявлена поддержка Apple Mac mini, используемого в качестве эталонной платформы в проекте Asahi Linux.

Также сообщается о развитии аппаратного адаптера, который упростит подключение к консоли через последовательный порт. На данный момент проще всего получить доступ к консоли для отладки путём подключения к другому компьютеру на базе процессора M1 посредством кабеля USB Type-C. Разработчики также подготовили загрузчик, позволяющий осуществлять загрузку ядра Linux вместе с минимальным системным окружением на компьютеры с чипом M1. В дальнейшем в загрузчик планируется добавить возможность вызова U-Boot и GRUB для организации типового процесса загрузки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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