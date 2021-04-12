Microsoft намерена поглотить создателя Siri за $16 млрд

По словам информаторов Bloomberg, в настоящее время Microsoft ведёт активные переговоры о покупке компании Nuance Communications, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта и речевых технологий. Соглашение может быть объявлено уже на этой неделе. Напомним — технологии Nuance лежат в основе голосового помощника Apple Siri.

Microsoft намерена поглотить создателя Siri за $16 млрд

Simon Dawson | Bloomberg

Как утверждается, обсуждаемая цена сделки может составить около $56 за акцию, хотя условия всё ещё могут измениться. Таким образом, по данным Bloomberg, сумма сделки составит около $16 млрд. Акции Nuance выросли в этом году на 3,4 %, что дало компании рыночную оценку почти в $13 млрд. Но рост оказался заметно ниже средних показателей 2020 года для индекса S&P 500 — в 9,9 %. Для сравнения, акции Microsoft выросли на 15 %.

По данным Bloomberg, сделка с Nuance может стать вторым по величине приобретением Microsoft, уступив только сделке по поглощению Linked In за $24 млрд в 2016 году. Microsoft и Nuance сотрудничают с 2019 года в области технологий, позволяющих врачам фиксировать голосовые разговоры при посещении пациентов и вводить данные в электронные медицинские карты.

Рыночная стоимость Microsoft сейчас превышает $1,93 трлн, и корпорация активно занимается поглощениями. В прошлом месяце появились сообщения о желании программного гиганта купить более чем за $10 миллиардов Discord — сообщество чатов для видеоигр. Она также недавно приобрела игровую компанию Zenimax Media за $7,5 млрд.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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