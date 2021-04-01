Hitachi покупает разработчика программного обеспечения GlobalLogic за $9,6 миллиарда

Японская корпорация Hitachi купит разработчика программного обеспечения GlobalLogic за $9,6 млрд.

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Японская корпорация Hitachi купит разработчика программного обеспечения GlobalLogic за $9,6 млрд. Hitachi стремится перейти от электронного оборудования до цифровых услуг. Об этом пишет Reuters .

Детали

По данным Refinitiv, это соглашение является крупнейшим приобретением японской корпорации в высокотехнологичной компании из США . На фоне этой новости акции Hitachi на Токийской фондовой бирже упали более чем на 7%.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца июля 2021 года после одобрения регулирующих органов.

GlobalLogic станет частью и двигателем роста портфолио цифровых решений и услуг дочерней компании Hitachi — Lumada.

По данным DOU, GlobalLogic является третьим IT-работодателем в Украине со штатом в 5712 специалистов.

Что известно о GlobalLogic

GlobalLogic основано в 2000 году. Компания насчитывает более 20 сотрудников в 14 странах и 400 активных клиентов в различных отраслях, в том числе автомобилестроении, здравоохранении и технологиях.

Что известно о Hitachi

Hitachi — одна из крупнейших мировых многопрофильных корпораций, основанная 1910 года. Главный офис компании расположен в Токио. Компания имеет пять секторов ведения бизнеса — мобильность, разумная жизнь, промышленность, энергетика и ИТ.