Microsoft улучшит вертикальные и «спящие» вкладки в браузере Edge

Microsoft улучшит вертикальные и «спящие» вкладки в браузере Edge

Браузер Microsoft Edge, построенный на базе Chromium, с момента своего запуска в начале прошлого года сумел завоевать популярность и в настоящее время является одним из лидеров по этому показателю. Добиться этого помогло то, что разработчики регулярно добавляют в обозреватель новые функции, а также улучшают уже существующие. На этот раз изменения коснутся вертикальных и «спящих» вкладок, благодаря чему использовать их станет удобнее.

Вместе с одним из недавних обновлений Edge в браузере появилась поддержка вертикальных вкладок. С её помощью пользователи могут размещать открытые вкладки в виде вертикального списка, что достаточно удобно при использовании широкоформатных мониторов. В браузере также появилась специальная кнопка, позволяющая быстро переключаться между горизонтальным и вертикальным вариантами расположения вкладок.

Вместе с одним из будущих обновлений в Edge появится возможность изменения размера панели вертикальных вкладок с помощью курсора мыши. На данном этапе эта функция является экспериментальной, но её уже можно протестировать в тестовых сборках обозревателя. Кроме того, в бета-версиях Edge появилась возможность скрыть строку заголовка при использовании панели вертикальных вкладок.

В Edge 89 Microsoft реализовала функцию «спящих» вкладок, чтобы снизить объём потребляемой оперативной памяти. После этого открытые и не используемое длительное время вкладки стали переводиться в «спящий режим». Если навести курсор на такую потускневшую вкладку, то можно увидеть уведомление о том, что «вкладка спит». Если же нажать на неё, то страница перезагрузится без потери данных. Теперь же в бета-версии Edge появилась опция, позволяющая отключить анимацию «спящих» вкладок без отключения самой функции.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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