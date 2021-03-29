РоSSийское оборудование было вмонтировано в 2005 году, во времена Шредера.

Подводные лодки ВМС Германии работают на роSSийском навигационном оборудовании компании Transas, которое установили во времена канцлера Герхарда Шредера. По данным издания Bild, роSSийский софт с 2005 года используется на 100 судах.

Издание со ссылкой на экспертные оценки пишет, что "шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту", а оборудование можно использовать для кибератак "даже до полной потери функциональности" кораблей.

Офицер ВМС Германии на условиях анонимности сообщил, что военные "конечно, обеспокоены тем, что наши данные может перехватить иностранная разведка".

С 2018 года компания Thransas принадлежит финской компании, но один из сегментов разработок для армии остался под контролем РоSSии, пишет "Лига". Компания поставляет роSSийской армии боевые тренажеры.

Напомним, что Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998-го по 2005 год. Сейчас он работает на РоSSию, поддерживает ее политику в отношении Украины и выступает с критикой украинских чиновников.

С 2017 года Шредер возглавляет совет директоров "Роснефти".