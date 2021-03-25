Windows 10 получила совершенно новые иконки в «Проводнике»

На вторую половину этого года запланировано масштабное обновление Windows 10, известное под кодовым названием Sun Valley, которое принесёт большие визуальные изменения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие сборки Windows 10 Insider Preview получают новые элементы интерфейса. Так случилось и сегодня.

neowin.net

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview 21343, в которой есть одно большое нововведение. Речь идёт о совершенно новых значках в программе «Проводник». Изменения претерпели все иконки, включая пиктограммы папок и даже «Корзины». Хотя Microsoft прямо не сказало об этом в своём блоге, предполагается, что некоторые значки ещё будут дорабатываться до момента запуска Windows 10 Sun Valley.

neowin.net

Сборка получила и другие изменения, однако их тяжело назвать значительными. К примеру, папка «Инструменты администрирования Windows» переименована в «Инструменты Windows», а кнопка «Получить справку» на сенсорной клавиатуре теперь называется «Узнать больше». Свежая сборка доступна всем участникам Windows Insider на канале Dev.



