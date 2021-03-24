В новой бете macOS Big Sur нашлись упоминания грядущих iMac на ARM-процессорах Apple

Сегодня компания Apple выпустила пятую бета-версию macOS Big Sur 11.3, предназначенную для разработчиков и публичных тестеров. Специалисты портала 9to5Mac смогли найти в коде операционной системы появившиеся упоминания новых компьютеров iMac, которые могут представить в ближайшее время.

В новой бете macOS Big Sur нашлись упоминания грядущих iMac на ARM-процессорах Apple

Источник изображения: 9to5Mac

Кодовые названия новых компьютеров: «iMac21,1» и «iMac21,2». В данном случае речь идёт не про диагонали, компания Apple делает префиксы в виде чисел к названиям продуктов, тем самым обозначая их положение в семействе. Ранее издание Bloomberg сообщало, что новые iMac будут иметь сервисные номера «J456» и «J457». Новая утечка подтверждает эту информацию. Apple должна обновить обе версии компьютеров — диагональю 21 и 27 дюймов. Не исключено, что это будет делаться постепенно и в ближайшее время нас может ожидать релиз новых компактных iMac.

Стоит также учесть, что недавно компания Apple перестала производить iMac Pro и продавать некоторые конфигурации iMac 21.5. Вероятно, их места займут компьютеры на базе ARM-процессора Apple. Поговаривают, что этим чипом может стать усовершенствованная версия Apple M1, которая будет носить уже другое название.

Также на прошлой неделе портал 9to5Mac писал об интересном сообщении разработчика приложения DaftCloud. В отчёте об ошибках у него упоминается некий iMac с архитектурой ARM-64. Не исключено, что новые компьютеры уже проходят стадию тестирования внутри Apple.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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