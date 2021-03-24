В новой бете macOS Big Sur нашлись упоминания грядущих iMac на ARM-процессорах Apple

Сегодня компания Apple выпустила пятую бета-версию macOS Big Sur 11.3, предназначенную для разработчиков и публичных тестеров. Специалисты портала 9to5Mac смогли найти в коде операционной системы появившиеся упоминания новых компьютеров iMac, которые могут представить в ближайшее время.

Источник изображения: 9to5Mac

Кодовые названия новых компьютеров: «iMac21,1» и «iMac21,2». В данном случае речь идёт не про диагонали, компания Apple делает префиксы в виде чисел к названиям продуктов, тем самым обозначая их положение в семействе. Ранее издание Bloomberg сообщало, что новые iMac будут иметь сервисные номера «J456» и «J457». Новая утечка подтверждает эту информацию. Apple должна обновить обе версии компьютеров — диагональю 21 и 27 дюймов. Не исключено, что это будет делаться постепенно и в ближайшее время нас может ожидать релиз новых компактных iMac.

Стоит также учесть, что недавно компания Apple перестала производить iMac Pro и продавать некоторые конфигурации iMac 21.5. Вероятно, их места займут компьютеры на базе ARM-процессора Apple . Поговаривают, что этим чипом может стать усовершенствованная версия Apple M1, которая будет носить уже другое название.

Также на прошлой неделе портал 9to5Mac писал об интересном сообщении разработчика приложения DaftCloud. В отчёте об ошибках у него упоминается некий iMac с архитектурой ARM-64. Не исключено, что новые компьютеры уже проходят стадию тестирования внутри Apple .



