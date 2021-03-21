Присяжные обязали Apple выплатить патентному троллю более $300 млн из-за нарушения DRM-патента

Федеральный суд присяжных в Маршалле (Техас) после прошедшего в пятницу вечером заседания объявил, что Apple должна выплатить Personalized Media Communications LLC (PMC) около $308,5 млн компенсации в связи с нарушением патента, связанного с управлением цифровыми правами (DRM).

Присяжные обязали Apple выплатить патентному троллю более $300 млн из-за нарушения DRM-патента

REUTERS/Mike Segar

Помимо покупки и регистрации патентов, компания PMC не занимается какими-либо видами деятельности, получая доход лишь за счёт судебных разбирательств по патентам. Другими словами, это очередной патентный тролль, который пытается получить с Apple долю дохода. Судебное разбирательство проходит в Техасе, где судебные органы зачастую принимают сторону держателей патентов.

Данная судебная тяжба берёт начало в 2015 году, когда PMC подала в суд на Apple, обвинив её сервис iTunes в нарушении семи патентов. Apple удалось отстоять свои права в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (USPTO), но апелляционный суд в марте прошлого года отменил это решение.

Apple в интервью Bloomberg выразила разочарование вердиктом присяжных, пообещав обжаловать его в апелляционном суде. «Подобные случаи с компаниями, которые не производят и не продают какие-либо продукты, подавляют инновации и в конечном итоге наносят вред потребителям», — указано в заявлении Apple, полученном агентством Reuters по электронной почте.

Отметим, что Google недавно выиграла патентный процесс у PMC, а иск патентного тролля против Netflix сейчас находится на рассмотрении в суде Нью-Йорка. Также ожидается судебное разбирательство по поводу иска PMC против Amazon.com.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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