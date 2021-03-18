Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 раз

Недавнее исследование сервиса Atlas VPN показало, что количество вредоносных программ для платформы macOS увеличилось более чем в 10 раз — на 1092 % — в 2020 году. В отчёте сказано, что в 2019 году было выявлено 56 556 новых образцов вредоносного ПО , тогда как в 2020 году их количество выросло до 674 273 единиц. Несмотря на значительный рост, вредоносных программ для Windows по-прежнему в разы больше.

В сообщении отмечается, что с момента начала наблюдений в 2012 году по 2019 год исследователи обнаружили 219 257 новых образцов вредоносного ПО для macOS, что всё ещё значительно меньше показателя за прошлый год. Кроме того, среднее количество разрабатываемых за год вредоносов для macOS достигло 92 570 единиц. В 2020 году злоумышленники уделяли много внимания операционной системе Apple , создавая в среднем 1847 вредоносных программ в день.

По данным источника, рекордному росту количества новых вредоносных программ способствует то, что их разработка стала значительно проще. В настоящее время хакерам даже не требуются продвинутые навыки в программировании, поскольку можно купить готовый вредоносный код и адаптировать его к своим потребностям, доработав и превратив в новый образец вредоносного ПО .

Несмотря на то, что разработка вредоносных программ для macOS достигла рекордного уровня, хакеры значительно чаще нацелены на пользователей устройств под управлением Windows. По данным источника, в прошлом году было обнаружено 91,05 млн образцов новых вредоносных программ для операционной системы Microsoft . Это означает, что в среднем злоумышленники создавали 249 452 вредоносные программы ежедневно. Примечательно, что количество угроз для Windows растёт более медленными темпами. В 2020 году было выявлено на 1,98 млн вредоносов больше, чем в 2019 году, что соответствует приросту в 2,22 %.



