Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 раз

Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 раз

Недавнее исследование сервиса Atlas VPN показало, что количество вредоносных программ для платформы macOS увеличилось более чем в 10 раз — на 1092 % — в 2020 году. В отчёте сказано, что в 2019 году было выявлено 56 556 новых образцов вредоносного ПО, тогда как в 2020 году их количество выросло до 674 273 единиц. Несмотря на значительный рост, вредоносных программ для Windows по-прежнему в разы больше.

В сообщении отмечается, что с момента начала наблюдений в 2012 году по 2019 год исследователи обнаружили 219 257 новых образцов вредоносного ПО для macOS, что всё ещё значительно меньше показателя за прошлый год. Кроме того, среднее количество разрабатываемых за год вредоносов для macOS достигло 92 570 единиц. В 2020 году злоумышленники уделяли много внимания операционной системе Apple, создавая в среднем 1847 вредоносных программ в день.

Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 раз

По данным источника, рекордному росту количества новых вредоносных программ способствует то, что их разработка стала значительно проще. В настоящее время хакерам даже не требуются продвинутые навыки в программировании, поскольку можно купить готовый вредоносный код и адаптировать его к своим потребностям, доработав и превратив в новый образец вредоносного ПО.

Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 раз

Несмотря на то, что разработка вредоносных программ для macOS достигла рекордного уровня, хакеры значительно чаще нацелены на пользователей устройств под управлением Windows. По данным источника, в прошлом году было обнаружено 91,05 млн образцов новых вредоносных программ для операционной системы Microsoft. Это означает, что в среднем злоумышленники создавали 249 452 вредоносные программы ежедневно. Примечательно, что количество угроз для Windows растёт более медленными темпами. В 2020 году было выявлено на 1,98 млн вредоносов больше, чем в 2019 году, что соответствует приросту в 2,22 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вышла официальная версия архиватора 7-Zip для Linux — более 20 лет он был эксклюзивом WindowsВышла официальная версия архиватора 7-Zip для Linux — более 20 лет он был эксклюзивом Windows
Злоумышленники с помощью «вируса» похитили более 5 миллионов гривенЗлоумышленники с помощью «вируса» похитили более 5 миллионов гривен
Microsoft продолжит избавляться от непопулярных предустановленных приложений в Windows 10Microsoft продолжит избавляться от непопулярных предустановленных приложений в Windows 10
NVIDIA призналась, что случайно выпустила драйвер с обходом ограничителя майнинга на GeForce RTX 3060NVIDIA призналась, что случайно выпустила драйвер с обходом ограничителя майнинга на GeForce RTX 3060
Количество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 разКоличество вредоносного ПО для macOS увеличилось более чем в 10 раз
Блок рекламы


Похожие новости
Злоумышленники с помощью «вируса» похитили более 5 миллионов гривенЗлоумышленники с помощью «вируса» похитили более 5 миллионов гривен
Вышла официальная версия архиватора 7-Zip для Linux — более 20 лет он был эксклюзивом WindowsВышла официальная версия архиватора 7-Zip для Linux — более 20 лет он был эксклюзивом Windows
Google всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открытоGoogle всё ещё разрабатывает универсальную ОС Fuchsia, но теперь будет делать это более открыто
macOS Big Sur стала доступна для всех пользователейmacOS Big Sur стала доступна для всех пользователей
Safari начнёт отклонять HTTPS-сертификаты со сроком действия более 13 месяцевSafari начнёт отклонять HTTPS-сертификаты со сроком действия более 13 месяцев
Google удалил более 500 вредоносных расширений из Chrome Web StoreGoogle удалил более 500 вредоносных расширений из Chrome Web Store
Вышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие измененияВышла macOS Catalina. iTunes больше нет и другие изменения
Скоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновлятьсяСкоро выйдет macOS Catalina. Почему не стоит сразу обновляться
iOS 13 выйдет 19 сентября, iPadOS — 30 сентября, macOS Catalina задерживаетсяiOS 13 выйдет 19 сентября, iPadOS — 30 сентября, macOS Catalina задерживается
Microsoft тестирует обновленный Edge. Браузер можно скачать на Windows и macOSMicrosoft тестирует обновленный Edge. Браузер можно скачать на Windows и macOS
Последние новости
Подгружаем последние новости