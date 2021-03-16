Злоумышленники с помощью «вируса» похитили более 5 миллионов гривен

Киберполиции разоблачила преступную группировку, которая с помощью «вируса» украла более 5 млн грн у компаний и предпринимателей.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая с помощью «вируса» украла более 5 млн грн у компаний и предпринимателей. Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Злоумышленники рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением. Сообщение маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставление информации государственным органам.

Вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали фиктивные платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали.

По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесено более 5 млн грн убытков.

Правоохранители провели восемь обысков на территории Киева и Киевской области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флэш-накопители и «черновые» записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.