NVIDIA призналась, что случайно выпустила драйвер с обходом ограничителя майнинга на GeForce RTX 3060

Лишь спустя день после того, как появились новости об обходе майнингового ограничителя на видеокартах GeForce RTX 3060 силами официального драйвера для разработчиков, компания NVIDIA формально признала эту оплошность и выступила с коротким заявлением. По словам производителя, драйвер был выпущен случайно.

Компания заявила, что уже удалила драйвер GeForce 470.05, предназначающийся для разработчиков программного обеспечения, который позволяет обойти ограничитель хешрейта добычи криптовалюты Ethereum. Однако потенциальный ущерб уже был нанесён. Драйвер быстро распространился по различным форумам и сайтам, посвящённым майнингу и любой желающий его может по-прежнему скачать.

По словам компании, драйвер GeForce 470.05 официально публично доступен не был. В компании подтвердили, что в драйвер попало ПО для внутренней разработки и у некоторых видеокарт GeForce RTX 3060 оно действительно деактивирует майнинговый ограничитель.

«В драйвер для разработчиков был непреднамеренно включён код для внутренней разработки, который снимает ограничитель хешрейта на некоторых видеокартах GeForce RTX 3060. Драйвер уже удалён», — говорится в заявлении NVIDIA, которое цитирует редактор ресурса HardwareLuxx Андреас Шиллинг (Andreas Schilling).

Как следует из этого заявления, драйвер снимает ограничение не на всех версиях GeForce RTX 3060. Ранее сообщалось, что он не работает для видеокарт, не подключённых к монитору или для тех карт, которые подключены к системе через райзер. Поддержка работы нескольких GPU возможна, но только в том случае, если видеокарты установлены непосредственно в разъёмы PCIe материнских плат и используют заглушки для внешних видеоинтерфейсов.

По словам майнинговых энтузиастов, драйвер отлично работает с видеокартами ASUS, Palit, EVGA, GALAX, Gigabyte, и MSI. Проблемы в работе наблюдаются только с видеокартами Zotac и Inno3D.



