Microsoft продолжит избавляться от непопулярных предустановленных приложений в Windows 10

Операционная система Windows 10 поставляется вместе с большим количество приложений, некоторые из которых ориентированы на узкий круг пользователей. Похоже, что Microsoft решила сократить число таких приложений в своей программной платформе. По данным сетевых источников, вместе со следующим функциональным обновлением из Windows 10 исчезнут приложения 3D Viewer и Paint 3D.

Упомянутые приложения для 3D-моделирования не пользуются большой популярностью среди пользователей, поэтому разработчики решили отказаться от их предустановки в ОС. Если же они потребуются, то любой желающий сможет установить их на свой ПК из магазина Microsoft Store. Согласно имеющимся данным, приложения 3D Viewer и Paint 3D исчезнут из ОС осенью этого года, когда Microsoft выпустит крупное обновление, известное под названием Sun Valley. Вместе с приложениями из ОС исчезнет сопутствующая папка «3D objects», а также редактор рукописных формул Math Input Panel.

Эти изменения уже внесены в предварительные версии Windows 10, которые в настоящее время находятся на этапе тестирования в рамках инсайдерской программы Microsoft . Что касается будущего обновления Sun Valley, то оно принесёт пользователям не только новые функции и исправления, но также будет включать в себя масштабное обновление пользовательского интерфейса. Согласно имеющимся данным, новый облик получат многие элементы интерфейса, в том числе меню «Пуск», «Панель задач», «Панель управления» и др. Ожидается, что массовое распространение обновления Sun Valley начнётся в октябре-ноябре этого года.



