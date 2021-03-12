Вышла официальная версия архиватора 7-Zip для Linux — более 20 лет он был эксклюзивом Windows

Популярный инструмент для компрессии и декомпрессии файлов 7-Zip стал доступен на Linux. Бесплатное и открытое программное обеспечение подобно швейцарскому армейскому ножу может открывать архивы с расширениями ZIP, gzip, tar, RAR и многими другими, а также архивировать их в формат 7z.

Первая версия архиватора 7-zip была выпущена в 1999 году. В течение последующих лет разработчик выпускал новые версии приложения, внося в него улучшения и исправляя ошибки примерно раз в год. Однако архиватором можно было пользоваться только на компьютерах с операционной системой Windows. Спустя более чем два десятилетия разработчик наконец-то выпустил версию с поддержкой Linux. Альфа-версия 7-Zip 21.01 была представлена на этой неделе. Теперь с официальной страницы приложения можно скачать 32-битную, 64-битную, x86-соместимую и ARM-совместимую версии 7-Zip с поддержкой Windows и Linux.

Версия архиватора для Linux обладает всеми возможностями, которыми располагает Windows-версия ПО . Однако управление приложением пока осуществляется только через командную строку. Напомним, что у Windows-пользователей имеется также возможность использования графического интерфейса 7-Zip.

На данный момент это первый официальный билд 7-Zip для Linux, однако для этой ОС уже несколько лет существует неофициальный порт 7-Zip под названием p7zip. Разработчики 7-Zip отмечают, что официальное ПО во многом похоже на p7zip, но они не идентичны. Согласно последним пояснениям, в альфа-версии 7-Zip 21.01 также повышена производительность архиватора для компьютеров на базе процессоров ARM64 и исправлены мелкие баги.



