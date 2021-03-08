На консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на Chromium

Корпорация Microsoft выпустила обновлённый браузер Microsoft Edge на Xbox One, Xbox Series X и S. Chromium-вариант заменил устаревшую версию браузера EdgeHTML. Но пока он доступен только пользователям, которые участвуют в альфа-тестировании обновлений для Xbox.

На консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на Chromium

Источник: Windows Central

На ПК браузер претерпел кардинальное обновление в прошлом году. Казалось, что про браузер на Xbox корпорация Microsoft забыла. Он не получал больших обновлений, а уровень удобства пользования им был, мягко говоря, средним.

Microsoft Edge на Chromium значительно улучшил совместимость с веб-страницами и удобство использования в большинстве случаев, а также добавил новые функции, недоступные в устаревшем браузере. Интересно, что это, по сути, просто перенесённая на консоль ПК-версия приложения. В ней даже сохранилась функция проверки обновления, а в интерфейсе упоминаются комбинации клавиш для различных действий, хотя поддержки мыши и клавиатуры в настоящее время в браузере нет.

Немаловажной является потенциальная возможность играть на консолях Xbox с помощью потоковых сервисов, таких как Google Stadia и xCloud.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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На консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на ChromiumНа консолях Xbox вышла тестовая версия браузера Edge на Chromium
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