Microsoft выпустила предварительную сборку Windows Server 2022

Сегодня, в ходе весенней конференции Ignite 2021, Microsoft объявила о запуске предварительной сборки Windows Server 2022. Фактически, пользователи, зарегистрированные в программе Windows Insider уже некоторое время тестируют эту операционную систему, которая до прошлого месяца распространялась как сборка LTSC (Long-Term Service Channel).

Microsoft выпустила предварительную сборку Windows Server 2022

neowin.net

Хотя участники программы предварительной оценки ПО смогли протестировать более ранние сборки, та версия Windows Server 2022, которую Microsoft представила сегодня, близка к финальной.

Microsoft заявляет, что главным в этом выпуске является добавление возможностей защищённого ядра к System Guard в Windows Defender, а также функции безопасности, основанные на виртуализации. Компания также обещает повышение скорости и безопасности HTTPS-соединения и добавление шифрования SMB AES 256.

Microsoft выпустила предварительную сборку Windows Server 2022

neowin.net

Заметим, что сборка Windows Server 2022, представленная на прошлой неделе, получила номер 20298, что соответствует номеру последней сборки Windows 10X. Ожидается, что релизная версия Windows Server 2022 будет представлена в ближайшее время. Возможно, примерно в то же время состоится запуск Windows 10X, предназначенной для персональных компьютеров. Во всяком случае, слухи указывали на её весенний релиз. Эта операционная система будет поставляться лишь предустановленной на готовые компьютеры и не будет распространяться отдельно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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Microsoft выпустила предварительную сборку Windows Server 2022Microsoft выпустила предварительную сборку Windows Server 2022
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