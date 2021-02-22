В марте Microsoft добавит в Word поддержку предсказания текста

В прошлом году Microsoft анонсировала предсказание текста для редактора Word. Эта функциональность использует модель машинного обучения для создания предложений на основе текста, уже введённого пользователем. Вскоре после анонса Microsoft предоставила доступ к этой технологии 50 % пользователям, участвующим в бета-тестировании Word.

Теперь, похоже, компания готова сделать эту возможность доступной для всех. Согласно недавней записи о планах относительно Microsoft 365, текстовые предсказания будут доступны пользователям Word уже в марте. Microsoft отметила, что эта технология поможет набирать тексты эффективнее, прогнозируя слова быстро, своевременно и точно.

После развёртывания функциональности пользователи Word будут видеть серым цветом текстовые прогнозы, которые можно будет принять, не набирая, — просто нажатием клавиши Tab или отменить нажатием клавиши Esc. Со временем точность предсказания будет улучшаться в зависимости от стиля письма пользователя. Если пользователь не заинтересован в использовании такой технологии, он сможет полностью её отключить.

Microsoft отмечает, что никакие данные не будут покидать границу системы пользователя, и ни один человек не увидит их, если информация не будет передана через механизм обратной связи. Пользователи Word могут перейти в раздел «Справка -> Обратная связь», чтобы отправить любые жалобы или предложения в корпорацию «Майкрософт». Ранее в этом месяце Microsoft начала развёртывать поддержку предсказания текста для пользователей Outlook (в веб-версии она присутствует с прошлого года).



